T ra gli anni Novanta e i primi anni Duemila era un must have, poi ha perso quotazioni. Ma adesso rieccola. E per la primavera estate 2023, si aggiudica il titolo di capospalla più versatile.

La moda degli anni Novanta e degli anni Duemila continua a ispirarci ed essere protagonista sia sulle passerelle che a proposito di street style. Pareva un fenomeno passeggero, invece no. E lo dimostra anche l’immutato successo dello stile Y2K. Tra le declinazioni più glam, quella che porta dritti al denim. Un ricco universo che raggiunge l’apice con il trend denimi+denim, ma che coincide anche con l’inarrestabile ascesa della giacca di jeans. Che alle spalle ha un passato glorioso, e adesso è assolutamente poliedrica.

Se prima si sceglieva tra modelli slim fit e modelli più comfy, ma il design – sostanzialmente – era sempre lo stesso, oggi la creatività è a briglia sciolta e gli input arrivano da ogni dove. Il giubbotto di jeans è vessillo dei marchi tradizionalmente sporty, della fast fashion e ha valicato anche i confini del settore luxury. Per la primavera estate 2023 ce n’è per tutti i gusti, tutte le preferenze e tutte le tasche.

Total look giacca denim e jeans

Le versioni più glam

Doverosa premessa: la giacca trucker in denim non perde fascino. Un design morbido (ma che in corrispondenza delle spalle si fa più definito), il colletto a punta, le cuciture verticali sono le peculiarità, insieme a una lunghezza che coincide coi fianchi. Insomma, l’ideale per chi preferisce i grandi classici. Ma c’è da dire che le alternative contemporanee danno parecchie soddisfazioni.

In un’ideale classifica, il podio è occupato dal giubbotto di jeans cropped e da quello oversize. Questa primavera estate 2023, d’altro canto, vede entrare in scena le giacche in denim stampato, i modelli tie-dye, le applicazioni (in strass o 3D) e le maxi spalline.

Decisamente cool anche le giacche biker e racing, come i bomber in denim. Quanto a colori, indubbiamente prevale il blu nelle più svariate gradazioni; però la proposta cromatica va parecchio oltre, conducendo al nero e al bianco e poi ad altre tonalità innovative. La giacca rosa, marrone, verde, lilla, arancio: il denim è un arcobaleno.

Giubbotto jeans a righe abbinato a salopette

Come abbinarla

Come abbinare la giacca di jeans? Massima libertà. Però ci sono delle opzioni che ottengono il pieno plauso delle fashioniste. Il total denim su tutte, come si diceva. Altra cosa buona e giusta è giocare con volumi e proporzioni: pantaloni larghi con un giubbotto slim, per esempio, e viceversa.

Per un felice matrimonio tra tendenze, indossa il giubbotto di jeans con un top corto o un corsetto; per gli outfit da sera, rendi omaggio al potere dei contrasti e abbinala a un mini o long dress. Anche poggiarla semplicemente sulle spalle è una mossa da vera it-girl.

Per l’ufficio o l’università, piena promozione alle combo con i pantaloni sartoriali e le gonne a matita. Completa il look con una camicia – anche dal taglio maschile – e vai! Per una “libera uscita”, magari un aperitivo o un rigenerante giro di shopping, è da manuale l’abbinamento con un ampio vestito boho chic. E poi? Poi lasciati guidare dall'estro!

Giubbotto in denim con maxi dress

Non può mancare la nostra gallery ad hoc: ecco una selezione dedicata alle giacche di jeans primavera estate 2023!

1/12 Biker jacket in denim (KENZO) 2/12 Giacca racing corta in denim (PULL&BEAR) 3/12 Giubbotto con logo lettering all over (MIU MIU) 4/12 Giacca cropped in denim laserato (LOVE MOSCHINO) 5/12 Giubbotto cropped in denim nero (CALVIN KLEIN) 6/12 Giubbotto in denim stampato (GUESS) 7/12 Giacca trucker slim fit bicolore (DIESEL) 8/12 Giubbotto di jeans oversize (H&M) 9/12 Giacca oversize effetto tie-dye (TOMMY JEANS) 10/12 Giubbotto bianco in denim taglio classico (ARMANI EXCHANGE) 11/12 Giubbotto di jeans verde menta (HINNOMINATE) 12/12 Giacca in denim tie-dye con fiore 3D (MAX&CO.) PREV NEXT