U n capo easy, utile e pratico ma anche cool. Che permette di aggiungere originalità agli outfit autunnali!

Non è una questione di tendenza moda: la giacca impermeabile è un must have e tale resterà per sempre. Un capo da avere, senza se e senza ma. Soprattutto in autunno ma anche in primavera, perché nelle mezze stagioni l'acquazzone può sempre capitare. E poi diciamolo: sono lontanissimi i tempi in cui la rain jacket veniva presa in considerazione solo per la sua funzionalità; adesso diventa parte integrante di outfit a prova di fashionist. E il merito di questo sdoganamento va anche a un nutrito esercito di modelle e celebs e alle loro mise antipioggia: pensiamo a Bella Hadid e Kate Middleton, giusto per fare un paio di nomi.

In nylon, in pvc, in tessuto tecnico; dalle linee minimaliste o arricchita da dettagli glam. Dalle linee ampie o in versione slim, più o meno lunga: le opzioni sono numerose. E se stai cercando una giacca impermeabile da comprare online, ti aiutiamo a scegliere con questa selezione!

L'icona

L’iconica cerata gialla, che fa tanto - e subito - Singin' in the rain. Dall’efficacia indiscussa, praticamente indistruttibile, mette allegria anche in caso di temporali improvvisi. È leggerissima, pesa mediamente 400-500 grami, nonché ripiegabile. Ed è una scelta glam anche quando il cielo è sereno, le it-girls su questo sono tutte d’accordo. Vietato non averla.

Il K-way

Il più grande successo di un brand? Quando finisce per identificare un prodotto ben preciso, nel frattempo diventato un evergreen. È il caso del K-way, la giacca antipioggia per eccellenza. Non ha bisogno di presentazioni, questo è sicuro. Ma tra i diversi modelli oggi disponibili, stavolta scegliamo Claudette. Ovvero, il tipico K-way da donna. Realizzata in nylon, corta, con vestibilità regular che accompagna armoniosamente la figura e zip rifinita da un bordo colorato (che la rende subito riconoscibile).

Smart casual

Funzionalità e stile possono andare di pari passo, lo sappiamo bene. E vale anche per la giacca impermeabile donna. Se poi si unisce la versatilità, è davvero il top. Quale modello scegliere? Lunghezza tre quarti, con doppia chiusura zip e bottoni, tasche laterali e patte frangivento che ricordano il design del trench. Un capo smart casual, che si completa al meglio anche gli outfit più formali.

Il piumino leggero

Uno dei capi più strategici in assoluto: il piumino leggero e corto. L’imbottitura è come se non ci fosse, eppure regala il giusto calore quando l’aria comincia a farsi più fresca. Il rivestimento impermeabile si asciuga in un tempo brevissimo: un altro pregio. E la vestibilità slim (ma non troppo) fa di questa giacca un vero passepartout.

La giacca impermeabile alternativa

Cerchi una giacca antipioggia diversa dal solito, che catturi sguardi? Allora ti proponiamo un’interpretazione basata sul metallizzato, un trend che non accenna a perdere consensi. L’associazione può sembrare strana e proprio qui sta il bello. Viene in mente un film di fantascienza, vero? Ma di classe. Allora preparati per la tua avventura!

Il poncho

Non potevamo non inserire in questo check il poncho impermeabile con cappuccio, campione indiscusso di praticità. Che permette – cosa tutt’altro che trascurabile – di coprire anche lo zaino o la borsa. Perfetto per le escursioni, ovvio, ma le vere fashion victims lo sanno bene: in città è una scelta cattura-sguardi, all’insegna della personalizzazione!

