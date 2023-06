L 'iconica giacca in denim ha ritrovato il suo posto tra le tendenze moda. Ergo, non possiamo non averla. Non sai quale scegliere? Pochi click e ogni dubbio si scioglierà!

La giacca di jeans è tornata di moda. Non è mai del tutto tramontata, intendiamoci. Ma come tutti i capi iconici, alterna periodi d’oro a fasi in cui passa in secondo piano. Ecco: questa primavera estate 2023 è un periodo d’oro e torna alla grande in testa tra le tante giacche per la stagione. Cropped, retrò, slim fit oppure oversize; arricchita da strass, perline o patch. Blu – e le gradazioni sono ormai infinite – oppure nera. Ma anche bianca o coloratissima. C’è l’imbarazzo della scelta insomma. Però una cosa è certa: la vogliamo. Anzi, ne vogliamo più di una. E cercando nei posti giusti, si riesce a trovare ciò che corrisponde perfettamente al proprio stile (e anche a contenere la spesa!). Allora, ecco le 7 giacche di jeans da comprare online. Senza perdere altro tempo!

La giacca slim fit

Come si portava agli inizi degli anni Duemila: vestibilità aderente, sia pur senza eccessi. Le giacche in denim di questo tipo sono le più versatili e, in base agli abbinamenti, riescono persino ad acquisire un twist di eleganza urban. Candidate al titolo di must have.

La giacca nera in denim

… Ma c’è da dire che le giacche di jeans aderenti trovano degne competitors nelle denim jackets nere. Che hanno anche una sorta di intrigante austerità. Continuiamo a prediligere lo slim fit e il fit regular.

La giacca di jeans corta

Quanto durerà non è dato saperlo, però una cosa è certa: la giacca di jeans cropped coincide con la declinazione più glam del momento. Nei pantaloni e nelle gonne a vita bassa trova i complementi ideali, ma ci piace anche con i pantaloni chino classici e i palazzo pants.

La versione oversize

Se la cropped mania non ti ha contagiato, probabilmente c’è un altro trend che invece ti cattura: quello delle misure maxi. E la giacca di jeans oversize si colloca tra le rappresentazioni più cool, è evidente. Abbiamo scelto un modello basic, dalla tonalità chiara. Perfetto anche coi vestiti lunghi e/o boho chic.

Con perline

Perle e strass rendono le giacche di jeans prettamente girlish e maliziose al punto giusto. Divertenti, anche. Una sola raccomandazione: bada che le quantità di questi decori non risultino eccessive, perché c’è il rischio di scivolare nel kitch. Passando in rassegna le giacche di jeans da comprare online, abbiamo trovato questa. Yes!

La denim jacket bianca

Per nulla “inflazionata”, dotata di una raffinatezza innata, capace di illuminare qualsiasi outfit: la giacca in denim bianca racconta di primavera e d’estate, difficile trovarle difetti. Troviamo, invece, che venga valorizzata dalla vestibilità slim e da un design essenziale.

Colorata

Ma questa è anche la stagione dei colori accesi, intensi, vibranti. Così come, su un altro fronte, dei delicati pastelli. Ergo, il giubbino di jeans colorato è davvero una bella tentazione. Bando agli indugi, scegli la tua tonalità preferita e goditi il tuo nuovo acquisto!

Altre ispirazioni

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.