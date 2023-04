L 'inizio della bella stagione chiama in gioco il layering, ovvero gli outfit a strati. E le giacche sono un elemento determinante: scegli con noi il tuo prossimo acquisto!

Senza nulla togliere alle altre stagioni, la primavera ha sempre qualcosa di speciale. Qualcosa che si sente nell’aria ed esercita un effetto benefico sul nostro spirito. Sull’umore. Non vedevamo l’ora, diciamolo! È giunto il tempo di fare il cambio del guardaroba e anche rinnovarlo, sia pur in parte. Questo è il periodo in cui dobbiamo sfoderare tutta la nostra abilità nel layering. Ma sì, nell’arte del vestirsi a cipolla. Conseguenza: c'è da fare un bel check delle giacche primaverili da comprare online. Però aspetta un attimo! Prima passiamo in rassegna i must have della primavera:

E adesso torniamo alle giacche primaverili. In Rete fioccano ispirazioni, tra capi intramontabili e tendenze. Cosa manca all’appello? Il piumino leggero trapuntato, un nuovo blazer, il bomber? Ecco una selezione delle proposte più cool, già pronta per te!

Il piumino corto

Il piumino corto, trapuntato, non passa mai di moda. Merita un posto tra i capisaldi della primavera, senza riserve. Perché è leggero, poco ingombrante ma al tempo stesso assicura il giusto grado di calore. Noi preferiamo i modelli con cappuccio, perfetti anche quando il meteo è un po’ incerto. Col nero non si sbaglia, ma puoi anche puntare sui colori più accesi.

La giacca da pioggia

A proposito di meteo ballerino, tra le giacche primaverili da comprare online abbiamo trovato anche modelli impermeabili decisamente glam. Che, a dirla tutta, si rivelano strategici in qualsiasi occasione e sono impeccabili rappresentanti dello stile casual chic. La scelta cromatica è ricchissima, ma noi non abbiamo dubbi: quest’anno vincono i pastelli.

Il gubbotto in denim

Il denim – anche total – resta tra le più forti tendenze del momento. E la giacca di jeans ha ritrovato tutto l'appeal che aveva negli anni Novanta, conquistando anche parecchie celebs di casa nostra e non. Minimalista o arricchita da dettagli quali il colletto in pelo, applicazioni sparkling o ricami, esige un posto nel nostro armadio!

Il blazer

Certo che sì, mettiamo anche il blazer tra le giacche primaverili da comprare online! Gli attuali trend ci conducono alle tonalità bold e vibranti: fucsia, azzurro, giallo limone, verde smeraldo. Ma innanzi tutto è d’obbligo avere un blazer nero e dal design classico. I modelli con la manica a tre quarti ci piacciono.

La giacca in ecopelle

La primavera chiama la giacca di ecopelle o pelle, altro must have indiscusso! Se nei tuoi programmi c’è un nuovo acquisto, ti suggeriamo di puntare sui modelli stile biker, che regalano al look un twist rock e grintoso. Bella la zip obliqua, non trovi?

Il bomber

D’inverno lo indossiamo nelle versioni fluffy e imbottite, in primavera si alleggerisce virando verso un design minimal e classico. Anzi, smart casual è la definizione giusta. Hai indovinato, ci riferiamo al bomber. Un jolly a tutti gli effetti, da abbinare anche a capi più eleganti come i pantaloni a sigaretta e le camicie dal taglio maschile.

La giacca sportiva

Con la bella stagione torna la voglia di trascorrere più tempo possibile fuori casa, all’aria aperta. Ogni occasione è buona per partire all’avventura! E per qualsiasi avventura, serve una giacca sportiva. L’occhio vuole sempre la sua parte, ma in questo caso la praticità e il comfort – come la resistenza – hanno la precedenza. Abbiamo scovato online modelli semplici, dotati di tutti questi requisiti. Ma sai che c’è? Esageriamo coi colori, è primavera!

La giacca smanicata

La giacca smanicata completa egregiamente i daily look del tempo libero, ma si rivela anche risolutiva per le sessioni di fitness open air. L’optimum è scegliere un modello in tessuto impermeabile e antivento, ma anche traspirante.

Il bolero

Nei mesi primaverili non è facilissimo scegliere il capospalla giusto per un’occasione speciale e un contesto piuttosto formale. Anche a te è capitato di dibatterti nel dilemma, ne siamo certi. Ma un’ottima soluzione può essere il bolero, la giacchetta corta e slim con le maniche lunghe e dal taglio piuttosto elegante. In questo caso, raccomandiamo il low profile in fatto di colori!

Altre ispirazioni

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.