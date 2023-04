U n capospalla intramontabile, campione assoluto di versatilità e indispensabile nella mezza stagione. Scopri le più interessanti proposte in Rete!

Impossibile non amare la primavera, difficile trovarle difetti. Però una cosa dobbiamo dirla: in questo periodo dell’anno, come in autunno del resto, l’indecisione davanti all’armadio aperto si prolunga nettamente. Perché c’è sempre il timore di scegliere un outfit troppo pesante o troppo leggero. Ci viene in salvo la tecnica della nonna, il famoso "vestirsi a cipolla" oggi ribattezzato layering. Ma quando arriva il momento di scegliere il capospalla, ecco una nuova ondata di dilemmi. La soluzione infallibile h24? Il trench, il re delle giacche primaverili (di cui vi abbiamo dato una serie di alternative qui). Si tratta di un evergreen che sa essere elegante o casual, che si abbina praticamente a tutto. E se stai pensando di acquistarne uno, eccoti nel posto giusto: già pronta una selezione di trench da comprare online per la primavera 2023!

Il trench classico

Doveroso cominciare dal trench classico, indiscusso must have. Le sue principali peculiarità? Chiusura doppiopetto, reverse, cintura in vita, lunghezza sotto il ginocchio, patta frangivento e maniche raglan che si possono stringere tramite apposite fibbie. Colore? Kaki, ovvio! Questo capospalla è un passepartout, si rivela perfetto nei contesti più easy come in quelli formali. Con le sneakers va a nozze, ma anche col tacco alto è impeccabile!

Il modello monopetto

Se le tue preferenze prendono la via del minimalismo, ti suggeriamo di puntare sul trench monopetto con collo a listino. L’impronta tradizionale resta, però il design è più asciutto e vira verso lo stile sporty. Una versione ideale per il tempo libero, ma anche per l’ufficio e l’università.

Il trench corto

Tra i trench da comprare online per la primavera 2023 abbiamo trovato anche quelli più corti rispetto al design originale. Arrivano cioè a metà coscia, in alcuni casi hanno la stessa lunghezza di una giacca. Ci piacciono, sono pratici e glam. E lo confessiamo: abbiamo un debole per le versioni dalle linee definite e strutturate.

... E lungo

Il trench è un capo molto amato dal cinema, ci hai fatto caso? Compare in decine di film, soprattutto quelli più datati. Le spy stories, le pellicole che raccontano di femmes fatales. Basta un trench per introdurre una nota intrigante. E se vuoi sottolineare proprio questa sua caratteristica, regalare un po’ di mistero al tuo outfit e alla tua immagine, scegli un modello lungo fino alle caviglie o quasi. Nero è il non plus ultra!

Il trench in pelle

Intriga e affascina, grazie in primis alla sua essenza rock, anche il trench in pelle. Che, a sua volta, si colloca tra i capispalla intramontabili. Passando in rassegna i trench da comprare online, se ne trovano parecchi. Noi però ti consigliamo un modello piuttosto corto, che risulta meno “impegnativo” e più versatile.

I colori pastello

Un capo, mille capi diversi: il trench si materializza in tante declinazioni, anche molto distanti tra loro, e questo indubbiamente è un altro suo pregio. Così, è un attimo passare dai grintosi modelli in pelle alle delicate versioni color pastello. Che assumono un’allure bon ton e ci conquistano. I pastelli, tra l’altro, trovano in questa primavera 2023 la stagione della loro rivincita. Super trendy!

La versione in denim

A proposito di tendenze moda per questa primavera: c’è anche il denim+denim. Total look o meno. Entra dunque in scena il trench di jeans, originale e cool. Preferiamo le versioni slim, ma all’appello non mancano i volumi più ampi.

Il trench occupa un posto d’onore tra gli spring essentials, senza dubbio. Ma quali sono gli altri must have della bella stagione? Dai un’occhiata alla nostra carrellata fashion!

