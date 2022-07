Giorgia Soleri, sempre più pink: il suo minidress è l’ispirazione per le sere d’estate

C he le stampe optical stessero tornando lo sospettavamo, ma Giorgia Soleri ce ne dà piena conferma con un minidress pink power che fa sognare!

Colori sorbetto, stampe un po' anni Ottanta e volant sulle maniche: ma quanto ci piace il minidress che Giorgia Soleri ha postato sul suo profilo di Instagram?

La modella e influencer, nota anche per essere la ragazza di Damiano David, cantante dei Maneskin, ha letteralmente conquistato il social network con un look che non sfigurerebbe in un episodio della serie Euphoria e i suoi follower sono letteralmente impazziti per questo look fresco ed estivo.

Minidress, frangetta impeccabile e trucco fucsia: il look di Giorgia Soleri

Non è solo il minidress da Barbie in stampe optical e sfumature di rosa che ci è piaciuto, anche se la scollatura e le maniche con i volant sono letteralmente un sogno, ma è tutto il look che è davvero al top.

Dallo chignon tiratissimo che lascia libera la frangetta, suo signature look, all'ombretto fucsia sulla palpebra impreziosito dai glitter arancio lungo la coda dell'occhio, tutto l'outfit è leggero e giocoso, perfetto per una sera d'estate.

Anche i gioielli sono on top, con le tre collane choker in materiali diversi che non possono mancare nel guardaroba estivo (perle, catena dorata e corallini rosa acceso) o i quattro anelli dorati, che portano l'attenzione sulla manicure, rosa anche quella e perfettamente abbinata al minidress.

La modella e influencer ha appena pubblicato la sua prima raccolta di poesie, La Signorina Nessuno, una raccolta poetica alla riscoperta di sé e dei legami tra le persone, e sembra davvero inarrestabile, sfoderando un look più azzeccato dell'altro sui social e facendo impazzire i suoi fan.

Di certo questo abitino girl power non sarà l'ultimo outfit che incendierà il suo profilo Instagram questa estate e anzi, non vediamo l'ora di scoprire quale sarà il prossimo e farci ispirare dal suo stile grintoso e unico e magari persino provare a riproporre un look, un makeup o addirittura, di scoprire come staremmo con la sua frangetta ormai diventata iconica.