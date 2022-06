Una gothic lolita di nome Dua Lipa: ancora una volta il suo stile fa tendenza

D ua Lipa sta facendo impazzire il web con il suo stile da perfetta gothic lolita direttamente da un manga giapponese, ma super cool

Che Dua Lipa avesse stile da vendere non c'erano dubbi, ma riuscire a essere trendy in stile gothic lolita... sembrava una missione impossibile, ma lei ce l'ha fatta.

L'outfit, postato sul suo profilo Instagram dall'arcipelago di Stoccolma, è una versione trendy dei look da adolescenti ribelli del primo 2000 e abbiamo già voglia di copiarlo.

Il look gothic lolita di Dua Lipa

La moda delle Gothic Lolita risale al Giappone degli anni Novanta ed era molto in voga tra le adolescenti e le giovani donne, che indossavano mini a pieghe, in colori scuri come il nero il banco, ma anche il rosso e il viola e capi con merletti e ricami, che addolcivano uno stile molto dark, per certi versi.

Un po' come fa Dua Lipa, con il suo ultimo look: dalla mini (ma quanto sono cool le gonne in estate) a pieghe in tartan con gli anelli che la uniscono alla cintura in pelle, agli stivali super rock sotto il ginocchio, fino alla camicetta da educanda con le maniche a sbuffo, nulla del suo outfit è lasciato al caso e ci fa venire voglia di recuperare qualche vecchio capo che risale alle scuole superiori e rivisitarlo, proprio come lei.

E in fondo non è troppo difficile ricreare questo look da fumetto, magari stemperandolo per poterlo indossare ogni giorno il prossimo autunno; basta una mini a pieghe un po' grunge - sta bene a tutte, davvero, basta sapere come portarla - una cintura importante e degli stivali neri al ginocchio. Il tutto alleggerito e reso più femminile da una camicetta romantica, con la manica a sbuffo e il colletto alla peter pan. Punti bonus se recuperiamo anche una mini bag anni Novanta e degli occhiali da sole in plastica coloratissima.

Insomma, anche stavolta Dua Lipa si conferma una vera icona che non segue le mode ma le detta, recuperando stili e trend delle ultime due decadi e di diverse culture diverse e mixandoli in un outfit unico e super personale che sappiamo già sarà super copiato nei prossimi mesi. E nel frattempo, non vediamo l'ora di vedere cosa indosserà nel suo prossimo post su Instagram!