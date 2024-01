T ra sfilate e street style, facciamo il punto sulle tendenze del momento e procediamo con il nuovo (irresistibile) acquisto!

Nascono in tempi remoti per proteggere le mani dal freddo, ma ben presto assumono svariate valenze simboliche, legate in primis allo status sociale e alla religione. I guanti attraversano i secoli, passando attraverso infinite declinazioni. Diventando un must have indiscusso per le dive hollywoodiane e non solo. Vestono le mani, le impreziosiscono. E parallelamente conservano la loro funzione pratica: tutto dipende dai modelli. Durante le sfilate Autunno Inverno 2023 2024, il messaggio è arrivato forte e chiaro: i guanti donna sono più cool che mai.

Allora passiamo in rassegna le tendenze moda del momento, senza naturalmente trascurare i diktat dello street style. E per rendere completo questo fashion recap, abbiamo anche selezionato alcuni tra i migliori guanti da donna acquistabili online per l’inverno!

Guanti di pelle

Non ci sono dubbi: in cima alla classifica delle tendenze guanti inverno 2023 2024 troviamo quelli in pelle. Prediletti anche da storiche maison come Saint Laurent, Giorgio Armani e Gucci. Guanti di pelle nera, naturalmente. Ma anche marrone, beige, bordeaux. Rossa. L’esplorazione cromatica si fa ampia, il risultato è sempre chic quanto grintoso. E non ti mostriamo un modello molto gettonato online, nella sua semplicità.

Da pilota

… E poi i guanti da guida, che nella maggior parte sono in pelle ma non si tratta di un requisito necessario. Si chiamano così perché ispirati a quelli indossati dai piloti, un tempo. Si caratterizzano per il design funzionale/sporty, lasciano il polso scoperto e presentano piccoli fori in corrispondenza delle nocche, per facilitare i movimenti delle mani. Intriganti!

Lunghi e in velluto

I guanti donna lunghi fanno tanto… Diva! Sono tornati in auge ormai da un po’, ci hanno conquistato con quell’allure retrò e abbiamo realizzato che non meritano di essere relegati ai look da sera; con le giuste combo e ispirazioni, completano anche gli outfit da giorno. Per quest’inverno, la versione più glam è quella lanciata da Schiaparelli: i gloves lunghi in velluto. Neri. Ma diciamolo: anche in altre tonalità fanno la loro figura, a patto che siano intense e scure.

Vedo non vedo

Durante le sfilate autunno inverno 2023 2024 sono entrati in scena anche i guanti donna trasparenti. Li abbiamo visti da – per esempio – da Givenchy, Chanel, Rodarte, Alberta Ferretti, Dolce&Gabbana. Corti, hanno il via libera anche di giorno. Lunghi, sono da indossare rigorosamente di sera. Le declinazioni possibili sono numerose; per quanto riguarda le materie prime si sceglie (principalmente) tra organza, tulle e pizzo. E le decorazioni, pois e punti luce in primis, sono un vezzo che vogliamo concedersi.

Senza dita

Nella nostra selezione di guanti online non potevano mancare quelli a mezze dita, che mantengono saldo il loro posto tra gli accessori più casual e strategici. Hanno da sempre un fascino tutto loro. Ma le più recenti declinazioni dello street style ci conducono a una loro rilettura: i guanti senza dita. I manicotti, per intenderci. Ebbene sì, sono stati “ripescati” e adesso vanno a ruba. Ecco una delle proposte online più gettonate!

Guanti touch screen

Usare il cellulare (o magari una biglietteria self service) con i guanti è un’impresa pressoché impossibile. Ci proviamo senza successo, puntualmente dobbiamo sfilarli e magari fa un freddo cane. Ma tutto questo è destinato a diventare un ricordo: direttamente dallo street style, ecco decollare i guanti touch screen! Ovvero dotati di un particolare rivestimento, in corrispondenza dell’indice e del pollice (ma anche di altre dita, dipende dai modelli), che “fa presa” sullo schermo in questione. Stanno andando a ruba!

