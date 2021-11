Il guardaroba di Emily in Paris? Oui, ora puoi comprarlo su Netflix

S ì, hai letto bene: adesso puoi vestirti à la parisienne come Emily Cooper scegliendo i migliori outfit con un click

Il grande successo di Emily In Paris non poteva che spalancare le porte del lusso e del fashion al colosso dello streaming. Netflix apre lo store ufficiale dedicato all'amatissima serie, attraverso il quale acquistare l'intero guardaroba di Emily In Paris con tanto di gioielli, borse, scarpe e i migliori outfit dei personaggi più amati.

Inaugurerà a dicembre, in concomitanza con il rilascio della seconda stagione delle avventure di Emily a Parigi e, dopo i primi prodotti di lancio, molti altri saranno disponibili da gennaio.

Lo shop di Netflix

Sì, hai capito bene: Netflix lancia lo shop online dedicato ad Emily In Paris raggiungibile alla pagina www.netflix.shop. È un vero e proprio store ufficiale firmato Netflix dove troverai di tutto e di più sulle serie TV più amate. Il negozio è in partnership con ViacomCbs, produttrice della serie.

Un progetto ambizioso per il servizio di streaming online che, dopo il grande successo in termini di abbonamenti venduti, guarda oltre e diventa un punto di riferimento per gli amanti e le amanti delle migliori serie TV.

Emily In Paris non poteva che essere tra le serie a sperimentare l'approdo sul Netflix shop con diversi prodotti esclusivi. Non chiamatelo semplicemente "merchandising" perché Netflix va oltre e non si limita alla T-shirt oversize brandizzata da sfruttare poco e niente nella vita di tutti i giorni. All'interno dello store troveremo le collezioni di Emily In Paris, gli outfit ispirati alla serie per vestirsi come i personaggi più amati delle prime due stagioni e, ovviamente, come la protagonista: Emily.

Il look da parigina perfetta sfoggiato da Emily nella prima stagione a Parigi ha conquistato tutti al punto tale da convincere la casa di produzione a mobilitarsi attivamente per consentire a tutte le fan del sogno di Emily di calarsi, letteralmente, nei suoi panni per inseguire i propri sogni con stile.

Oltre che nello shop di Netflix, tutti i prodotti saranno disponibili su Saks. com e in alcuni punti vendita della catena. I primi saranno disponibili a dicembre ma tanti nuovi prodotti arriveranno con il nuovo anno.

I prodotti in vendita

Lo shop di Netflix offrirà una vetrina sul lussuoso mondo di Emily In Paris, a 360 gradi. Tanti i brand coinvolti nell'iniziativa, a partire dalle migliori Maison di moda, ma non solo: tanti gadget e macarons da leccarsi le dita, tra i prodotti per tutte le tasche.

Sarà possibile acquistare i migliori capi d'abbigliamento e i gioielli sfoggiati dalle protagoniste della serie a prezzi che oscillano da poche centinaia di euro a migliaia.

Saranno in vendita i capi ideati da Az Factory di Alber Elba e i gioielli di Roberto Coin che mette in vendita orecchini all'astronomica cifra di 7 mila euro. Si potranno mettere nel carrello capi di Chanel, delle Maison Michel, Goossens Paris, Causse Gantier e Barrie. Per una borsa si dovrà pagare (almeno) 790 euro mentre per un paio di occhiali da sole ne potrebbero bastare 250.

Per i gioielli il prezzo sale vertiginosamente ma i più golosi potranno optare per i macarons parigini preparati dal pasticciere Pierre Hermé (30 euro per confezione).

Ha risposto con entusiasmo all'appello anche My Beachy Side, che scopriremo negli episodi della seconda stagione girati a Saint-Tropez.

La stylist, Patricia Field

Nel connubio serie TV/moda, Patricia Field è una vera certezza. Non tutti sanno che fu lei ad ideare gli outfit di Sex And The City e a rendere celebre la serie proprio attraverso una serie di look invidiati in tutto il mondo.

Era il 1998 e le protagoniste si sono imposte come icone di stile per le giovani donne. Le gonne di Carrie Bradshaw, gli abiti di Samantha Jones e i top 90’s di Charlotte York hanno dettato le tendenze dei primi anni 2000.



L'estro e le intuizioni fashion erano sue, di Patricia Field. Lo scorso anno per lei ha avuto inizio una nuova sfida, con Lily Colins, alias Emily In Paris. Sarà per questo che entrambe sono tra le serie dai migliori outfit di sempre.

La stylist Patricia Field, già stilista della prima stagione, ha curato anche gli outfit della seconda che arriverà su Netflix il 22 dicembre per una nuova serie di look tutti da scoprire tra le strade parigine.

Il suo armadio è quello che tutte le donne vorrebbero avere a disposizione in casa. Colori sgargianti e abbinamenti coraggiosi, abiti eleganti e casual chic adatti ad ogni occasione, impongono i "must have" da cui prendere spunto per la prossima stagione.

La buona notizia è che non dovrai recarti nelle migliori boutique italiane (né volare a Parigi!) per vestire come Emily.

Il successo di Emily In Paris

Ideata da Darren Star, Emily In Paris è approdata su Netflix il 2 ottobre 2020, riscuotendo da subito ampio successo. La serie è stata, sin dal primo momento, tra le più viste su Netflix e ha totalizzato oltre 60 milioni di streaming solo nel primo mese di disponibilità raccontando la storia di Emily Cooper, un'americana che si trasferisce a Parigi dopo una inaspettata, quanto fortunata, proposta lavorativa alla quale non poteva rinunciare.