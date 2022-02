P er troppo tempo relegati solo a scampagnate ed escursioni, gli stivaletti da trekking sono stati sottoposti a un restyling ad alto tasso glamour che li ha resi la scarpa di tendenza per l'inverno

Nell’anno più duro della pandemia di covid, quello fatto di lockdown e lunghe settimane chiusi in casa, trascorrere del tempo in mezzo alla natura è diventato a seconda dei casi un privilegio, un miraggio e un’ancora di salvezza. E il mondo della moda si è adeguato ispirandosi proprio all’abbigliamento outdoor, quello associato all’attività all’aria aperta, trasformato in versione molto più glamour.

Dopo avere sdoganato leggings e piumini, dunque, adesso è il turno delle calzature, nello specifico degli hiking boots: gli scarponcini da trekking di solito usati per escursioni e arrampicate e relegati alle vacanze in montagna sono approdati sulle passerelle delle fashion week, ai piedi di modelle che hanno indossato creazioni di Miu Miu, Hermes, Loewe, Jacquemus.

Segni distintivi, la suola robusta e gli occhielli in cui infilare i lacci, con diverse variazioni dal punto di vista dei materiali, dei colori e dei volumi. La contaminazione con i chunky boots ha infatti dato vita a scarponcini dall’aria solida, con suola platform che slancia e che allo stesso tempo protegge dal freddo.

A fare la differenza sono spesso i dettagli: la tomaia bicolor di Montelliana, le cuciture a contrasto del modello Larroude, lo stile urban che caratterizza il modello Terra di Jacquemus, tanto per citarne alcuni, rendono gli scarponcini da trekking molto più che un paio di scarpe comode da indossare per percorrere sentieri fangosi (anche se la ricerca del confort è ciò che ha caratterizzato la moda negli ultimi due anni) ma calzature stilose e versatili da portare in molti modi differenti.

Proenza Schouler, per esempio, li ha proposti neri con lacci giallo limone a contrasto, Acne in versione total white con suola carro armato, Moncler ha puntato sugli inseriti in camoscio, Jimmy Choo sul dettaglio di ecopelliccia intorno alla caviglia: la scelta è tanta e varia, il range di prezzo anche, non resta che individuare il modello preferito e calzarli.

Come portare gli hiking boots

Proprio come accaduto con altri modelli di tendenza considerati in passato più pratiche che glamour e poi rivalutate (tanto per citarne uno: i combat boots), gli hiking boots danno il meglio quando si punta sul contrasto. Chi ama lo stile romantico e iper femminile può spezzare abbinandoli a un abito lungo e morbido in colori soft come il beige e il cipria o a fantasia floreale, più stilosi con la gonna a pieghe al polpaccio, con cui si può anche osare la gamba nuda e paio di calzini di lana spessa a proteggere la caviglia.

Da provare anche la combo minigonna tartan e calza extra coprente, cui si può alternare quella composta da shorts di pelle e blazer elegante. I contrasti, dicevamo, sono quelli che fanno la differenza se si è in cerca di un look originale e più sorprendente.

Ovviamente gli hiking boots sono perfetti - soprattutto quando scendono le temperature, nevica o piove - con jeans skinny, maglione e cappotto oversize, o ancora con un paio di caldi leggings, dolcevita e giaccone a quadri.