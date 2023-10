S embra una micro bag. Ma in realtà è un dispositivo tecnologicamente evoluto che si può personalizzare a seconda dell'outfit. Riuscite a indovinare di cosa si tratta? Scopritelo insieme a noi!

Lo abbiamo visto tra le mani di celebs e influencer, da Valentina Ferragni a Veronica Ferraro e Giulia Salemi. Un accessorio tra i più avvistati nei front row delle sfilate di Milano Moda Donna. Sembra una micro bag ma - spoiler - non lo è. Ciò che è certo è che cattura subito l'attenzione. Di cosa si tratta? Rullo di tamburi e fiati sospesi: è Honor V Purse, il nuovo smartphone pieghevole e brillante già diventato oggetto del desiderio delle it-girl.

Un device originale, ma anche glam, che si abbina ai più svariati outfit grazie alla tracolla personalizzata. E che si prepara a sostituire le it-bags, nei nostri look come nei nostri cuori.

Immaginiamo cosa ti starai chiedendo in questo momento: come è possibile? Te lo mostriamo subito. Ma intanto preparati a dire addio agli attimi di panico trascorsi nel cercare febbrilmente e col cuore in gola le chiavi di casa in quel buco nero che è la borsa!

Honor V Purse

Lo smartphone borsetta che piace alle it-girl

La moda incontra la tecnologia nel segno del design, ma anche dello stile e della praticità. Ebbene sì: lo smartphone borsetta Honor V Purse è l’ultima novità del brand cinese e mira a diventare l’ultimo fashion statement phy-gital. Altro spoiler: ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo, anche perché - coi suoi bagliori - si allinea perfettamente alle ultime tendenze del momento.

Tendenze che, tra l’altro, si traducono in un legame sempre più forte tra l’universo fashion e il mondo tecnologico: pensiamo alle cover in palette, ai cinturini degli smartwatch realizzati in tessuti pregiati, agli auricolari da abbinare alla borsa. Honor fa dunque un passo avanti in questa direzione, e l’idea non poteva che essere accolta con entusiasmo dalle it-girls.

Honor V Purse è un accessorio che cattura l’attenzione, cool al punto giusto. Ed è uno smartphone, ovviamente, aka il must-have assoluto che ormai contiene l'intero arsenale indispensabile per le nostre giornate. Sì perché ormai dalle carte di credito alle tessere per lo shopping, dalle chiavi dell'automobile e di casa alla playlist preferita, tutto è contenuto in questo piccolo oggetto tecnologico. E allora, perché non renderlo il degno erede della borsetta stessa?

Valentina Ferragni con il suo Honor V Purse da sera

Infinite opportunità di styling

Ma come farà mai questo smarphone ad essere tanto camaleontico da cambiare a seconda del nostro look, completandone lo styling? La spiegazione è semplice: grazie alla tecnologia. Honor V Purse è dotato infatti di numerosi display always-on (AOD) personalizzabili che riproducono il design di una borsa, inclusi elementi quali catene, accessori e nappine. Non solo, tenetevi forte: questi elementi reagiscono e si muovono in sintonia con il movimento dello smartphone.

Ecco che, quindi, il buon vecchio telefono cellulare evolve e diventa - non solo uno strumento in grado di contenere praticamente qualsiasi cosa ci occorra - ma anche un accessorio su misura capace di riflettere gli stili più diversi e gli ultimi trend. Sarà come avere finalmente il parco borse di Sarah Jessica Parker, tutto in un unico piccolo device. Cosa chiedere di più?

Nota a margine, ma importantissima. Segnaliamo che i cinturini sono sostenibili, cioè realizzati in pelle vegana. Le catene sono invece intercambiabili e si agganciano alla cerniera del dispositivo, permettendo di portarlo a spalla o a mano.

Veronica Ferraro con Honor V Purse portato come hand bag

Un device tecnologicamente evoluto

E ora qualche doverosa nota "tecnica". Honor V Purse è caratterizzato da un display oled da 6,45 pollici che si dispiega fino a raggiungere i 7,7 pollici. Si aggiungono un chip Snapdragon 778G con 12 o 16 GB di ram e fino a 512 GB di memoria interna, una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 35 watt e una fotocamera doppia da 50 megapixel con ultragrandangolo da 12 megapixel.

Il peso del dispositivo è ridotto ai minimi termini, soprattutto se si pensa che è pieghevole: soltanto 214 grammi. Da chiuso, ha uno spessore pari a 8,6 mm. In pratica con Honor V Purse diciamo addio anche alla fatica di trascinarci in giro borse sempre troppo ingombrati e pesanti. Non potremmo davvero chiedere di meglio!

Honor V Purse