È dai tempi della reincarnazione delle Birkenstock che non vediamo una tendenza così forte nella calzatura estiva. Ebbene ci siamo! È arrivato il momento di salutare un altro comeback di un pezzo del passato tanto amato quanto odiato. Pronte?

Se sei nata e/o cresciuta in Italia, allora sai bene a quale sandalo stiamo alludendo e, forse, stai già alzando pure un sopracciglio. Però, cara fashionista, dovrai pian piano (ri)abituarti al revival dei trend che probabilmente hai persino odiato da bambina. È come se i designers si fossero stancati di fantasmagoriche invenzioni e volessero convertire l’odio verso certe tendenze in amore e nuova coolness. Ed è proprio così che arriviamo anche a loro, ai sandali must-have di quest’estate: il modello granchietto! È quasi impossibile credere che qualcuna di noi sia cresciuta senza questo modello ai piedi.

Anche perché sono ormai quasi 80 anni che è con noi. Il merito va a Méduse, marca francese che, dopo la seconda guerra mondiale per la mancanza di pelle, ha lanciato la prima scarpa completamente realizzata in plastica. Non ci è voluto tanto e, in men che non si dica, tutta l’Europa ha indossato queste famose calzature.

Bene, se senti il fremito nelle dita perché sei pronta a procedere agli acquisti è buon segno e siamo proud of you! Però non credere, per quanto tu sia una fashion addict, non è così banale selezionare il modello giusto.

Oggi i designers, i brands e le catene di fast fashion hanno proposto una vasta offerta di sandali. E sì, sono quasi tutti modello granchietto! Oltre a quello classico di gomma ne troverai varianti in altri materiali o con linee rivisitate.

E quindi ecco una mini guida con tutto ciò che devi sapere sull'argomento.

Sandalo granchietto: un vero jolly!

Troverai il sandalo granchietto in tutti i colori immaginabili, con la stampa, con il tacco o la zeppa, con il cinturino singolo o multi-lace. Più tante altre varianti. Tra l’altro, c’è da dire che ormai non è una scarpa solo estiva, oggi le influencer e le fashioniste esibiscono il sandalo granchietto anche in altre stagioni indossandoli con calzini cool. Altra motivazione irrinunciabile per prenderlo subito e sfruttarlo (quasi) 365 giorni l’anno!

Ora accomodati, devotissima shoes lover, perché ti presentiamo tutti i modi in cui sfruttare i sandali must have di quest'estate: il granchietto!

Urban & Fresh

Da fedele fan dello urban lifestyle sei profondamente convinta che il sandalo granchietto non corrisponda al tuo stile? Ti sbagli. Ispirati alla fashion icon berlinese Lea Naumann.

Prendi il sandalo granchietto con la zeppa e abbinaci la tua cropped shirt e la gonna plissé a vita bassa che hai già acquistato seguendo la nostra guida per lo stile Y2K. Last but not least, non dimenticare i calzini per quando i termometri saranno più miti, da portare rigorosamente a vista con i sandali granchietto, e ti guadagnerai il titolo di indiscussa cool queen della città!

Credits: Getty Images

Granchietto... da sera!

Sei una vera fashion lover e non vorresti mai rinunciare all’immagine di femme fatale ad ogni aperitivo, cena e evento che presiedi? Va bene, sarà fatto!

Perché il sandalo granchietto, che è il vero must have di quest’estate, arriva anche con il tacco in versione elegante e chic. Quindi tira fuori quel vestito nuovo che non vedi l'ora di indossare, segui la nostra shopping-list e prepara il tuo outfit da sera.

Credits: Getty Images

Maschile (è) Cool

Lo stile femme fatale non è da tutte, si sa. E anche se ogni tanto lo siamo, altri giorni abbiamo voglia di indossare proprio un bel pantalone à la Peaky Blinders con una canotta basic.

Un outfit che stai già sognando per la comodità e lo stile, giusto? Beh, questa estate - sotto questo look - non c’è una scarpa più stylish del sandalo granchietto. Prendilo nella versione in pelle e goditi il tuo comfy & stylish day!

Credits: Getty Images

Granchietto in black

Che guida allo stile sarebbe senza un outfit all black? Appena trovi un vestito maxi con la scollatura perfetta che metta in mostra l’abbronzatura non esitare perché potrai sfoggiare questo look non solo durante le tue vacanze estive ma anche al rientro.

E non dimenticare lo spacco! Sarebbe un vero peccato nascondere i tuo nuovo sandalo must have, giusto?

Credits: Getty Images

Chic con granchietto trasparente

Un po’ di vintage, un po’ di stile romantico e un po' di colori abstract. Ecco un outfit perfetto per una scarpa trasparente! Oramai hai già capito. Con un look del genere il tuo sandalo granchietto è senza dubbio il pezzo chiave che mancava e tu puoi vantare di aver risolto un’equazione non banale. Perché un look del genere alla fine è sempre il più difficile.

Less is more, mon ami!

Credits: Getty Images

Minimal fashionista

Se insieme al Fashion Month segui anche lo street style allora sai già molto bene che le modelle sono le inspo migliori per i look semplici, comodi e minimal. Tra l’altro è proprio la modella Ling Chen che spesso viene immortalata dagli street style hunters.

Abbiamo già salvato questo outfit nella bacheca per ricordarcelo e sfruttare il nostro amato sandalo must have modello granchietto anche al rientro dalla vacanze. Noi appoggiamo Ling nella versione bianca! E tu, che colore sceglierai?

Credits: Getty Images

Shopping guide per il must have sandalo modello granchietto

Ed eccoci qui, la parte preferita di tutte noi quando leggiamo un articolo che parla dei consigli per lo shopping! Per noi è stato davvero difficile scegliere tra tutti i tanti modelli presenti nei negozi. Quindi osserva alla velocità della luce e approfitta finché dureranno i saldi estivi tra cui troverai - ovviamente - anche il sandalo modello granchietto!

MEDUSE 1/13 sandalo classico in gomma con i glitter, MÈDUSE VAGABOND 2/13 sandali in pelle vegana, VAGABOND TONI PONS 3/13 granchietto in gomma, TONI PONS SHAKA 4/13 sandalo in tessuto tecnico, SHAKA OYSHO 5/13 sandalo in pelle, OYSHO NEXT 6/13 sandalo in pelle marrone, NEXT MOSCHINO 7/13 sandalo in gomma con scritta, MOSCHINO MIU MIU 8/13 sandalo con zeppa in gomma, MIU MIU MINELLI 9/13 sandalo con zeppa, MINELLI BIMBA Y LOLA 10/13 sandalo in tessuto, BIMBA Y LOLA HUGO 11/13 sandalo trasparente in gomma, HUGO LOEWE 12/13 sandalo in gomma con zeppa alta, LOEWE MANGO 13/13 sandalo in pelle, MANGO PREV NEXT

