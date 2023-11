C ontroversa, provocatoria, pop ma decisamente da stand out moment. Su TikTok la scarpa della maison francese è virale e sta già scalando la classifica dei must have della stagione. Un po’ di humor non guasta al look!

Gli stivali cartoon rossi di MSCHF? E gli heels dall’uovo rotto di Loewe? Storia passata! Preparati perché è ufficialmente scattata l’ora degli illusion boots. Alla moda piace cambiare le carte in tavola, giocare con le fantasie e anche con il trasformismo.

È proprio quello che ha fatto Louis Vuitton con le sue ultime - e siamo sicuri già sold out - optical shoes! Si perché la domanda che viene a colpo d’occhio è: «Sono stivali o pump vertiginose?». La certezza è che su TikTok tutti ne parlano e tutte le fashion victims le hanno già messe nella propria wishlist.

Ma facciamo il punto. Questo illusion high boot è un po’ controverso e un po’ eccentrico, ma diciamolo: sicuramente d’effetto! Non è infatti pensato come un semplice stivale tradizionale, ma più come una vera e propria gamba con décolleté nera portata insieme a un calzino bianco a coste.

L’effetto trompe l’oeil ora sta facendo scalpore, ma in verità a sottolinearne le potenzialità era già stata Emma Stone lo scorso agosto in un total look della casa francese. Insomma, se sei indecisa su che tipo di scarpa indossare, questi boots fanno per te e - ironia a parte - il loro mood surrealista è proprio quello che ci vuole per salvare qualsiasi mise… dalla testa ai piedi!

Hai pochissimo tempo per prepararti per quella festa in calendario da settimane? Oppure un meeting di lavoro importante? Niente panico: basta un paio di illusion boot per essere cool anche con semplici pezzi basic o con quel maglione oversize recuperato dall'armadio della nonna. Insomma, credici se ti diciamo che non passerai inosservata e, all’occorrenza, sarai a prova di flash. È giunto il momento di spezzare la routine, d’altra parte Cyndi Lauper cantava: «Girls just wanna have fun» e mai come oggi il mettersi in tiro è un concetto da non prendere troppo sul serio.

Illusion boot