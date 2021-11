I look più belli e indimenticabili di Emma Stone, che ha sempre sfoggiato uno stile molto bon ton e romantico, da copiare subito per l'autunno inverno 2021/2022

Il 6 novembre Emma Stone compie 33 anni, e noi vogliamo celebrarla attraverso alcuni dei suoi look più azzeccati di sempre. Un tripudio di bon ton e di romanticismo, cui non manca qualche nota più ardita. Lo stile di Emma è sempre in linea con le occasioni cui prende parte: non ne sbaglia mai uno, e ci ha sempre fatte innamorare del suo portamento. Vediamo quali sono i look più belli di Emma Stone (e prendiamo spunto da lei!).

Emma Stone, il look alla première di Cruella

Scelte sempre azzeccate, outfit di gran classe ed eleganza, un portamento innato: la grazia di Emma Stone è difficile da raggiungere. Un modello, un esempio di bellezza d'altri tempi, in ogni occasione.

Emma Stone a Los Angeles per la première di Cruella nel 2021

Alla première di Cruella nel 2021, la Stone ha di certo sfoggiato tra i suoi migliori look: un tailleur, una camicia bianca. I dettagli hanno impreziosito il tutto, dalle scarpe alla borsa.

Abito leggero e con super scollo a V

Spesso sbarazzina e leggera, gli outfit di Emma Stone risultano frizzanti: alla première di Zombieland Double Tap, ha voluto osare con un abito con scollo a V davvero pazzesco.

Emma Stone alla première di Zombieland Double Tap nel 2019

L'abito scende molto morbido nel complesso, e la gonna a portafoglio è una scelta sempre azzeccata. Non si può dire nulla neppure sulle scarpe: tonalità perfetta per un look del genere.

Emma Stone e la predilezione per i look romantici

Questo outfit è certamente di ispirazione romantica, ed è tra i suoi più belli, anche da prendere come spunto per le giornate non troppo fredde, ma neanche calde in modo eccessivo.

Emma Stone al Jimmy Kimmel Live' nel 2019

Si nota in generale una grande passione per il color oro, o per le sue sfumature. Evidentemente è uno dei colori preferiti dell'attrice, che lo sceglie spesso per le calzature.

Il pantalone a vita alta di Emma Stone

Contrariamente alle tendenze attuali, che propongono invece un ritorno del pantalone a vita bassa, noi vogliamo celebrare la bellezza della vita alta, soprattutto quando viene abbinata in modo così impeccabile.

Emma Stone al Louis Vuitton Cruise nel 2019

In occasione del Louis Vuitton Cruise, abbiamo visto Emma abbinare un pantalone bianco a vita alta con una maglietta verde scuro. Nel complesso, un altro look irrinunciabile.

La tuta in argento è divina!

Ci sono degli outfit che ricordiamo sempre, e che non possono proprio essere rilegati nel dimenticatoio: la tuta in argento di Emma Stone fu un vero e proprio successo nel 2019, e conquistò le fashioniste più appassionate.

Emma Stone al The Metropolitan Museum of Arts nel 2019

Tra l'altro, per il The Metropolitan Museum of Arts sfoggiò di nuovo un grande classico: le scarpe color oro! Dobbiamo dire che le stanno molto bene, vista la carnagione: spiccano su tutto.

Un look bon ton adorabile

Sebbene non lo sfoggi sempre, il look bon ton e di influenza romantica è uno di quelli che amiamo di più di Emma Stone. Dal cappotto alle scarpe, fino alla borsa, è l'ispirazione perfetta per le tendenze dell'inverno 2021/2022.

Emma Stone allo show di Louis Vuitton nel 2019

A noi è piaciuto particolarmente, sopratutto però ci hanno conquistate le scarpe: sono adatte per ogni occasione, e si sposano alla perfezione con un look bon ton, senza esagerare.

Il look indimenticabile agli Oscar

Leggiadra, soave e bellissima: non possiamo usare altre parole per descrivere la magnificenza di Emma Stone in occasione degli Oscar del 2019. Un abito a dir poco mozzafiato.

Emma Stone alla cerimonia degli Oscar nel 2019

Quest'abito è perfetto per le sue forme e per la pelle di porcellana. La fa spiccare ancor di più, rendendola una vera fashionista. Da ammirare anche il make-up, che risulta molto leggero e per nulla esagerato.

L'abito in rosa ai Golden Globe

Incantevole, proprio come una principessa: l'outfit ai Golden Globe 2019 di Emma Stone è stato un tripudio di bellezza. Non si può proprio dire nulla in contrario.

Emma Stone alla cerimonia dei Golden Globe nel 2019

Che dire poi della borsetta? La troviamo molto adatta a svariate occasioni formali: un accessorio molto trendy e che si presta bene per abiti principeschi.

Il look eclettico che possiamo copiare tutte

Ci sono degli outfit che, quando li vediamo, non sappiamo proprio resistere: dobbiamo averli assolutamente. Il look eclettico proposto da Emma Stone è stato tra i suoi più belli di sempre: una fantasia floreale multicolore, una tuta con cintura che è un must have.

Emma Stone al Film Festival a Palm Springs nel 2019

Possiamo dire che questo outfit ricorda un po' quei look tipici di Katy Perry: molto particolare, diverso di certo dalle solite scelte bon ton. Super azzeccato (copiamolo subito).

Emma Stone, 33 anni di classe senza eguali

Veniamo all'ultimo look di Emma Stone: rimaniamo senza fiato e senza parole per la sua eterea bellezza. Alla première de La Favorita, è stata la stella più bella a brillare sul red carpet. E questo abito argentato ci fa dire solo una cosa: sì.

Emma Stone alla première de La Favorita

Lo vorremmo assolutamente sfoggiare anche noi, solo per una sera, per sentirci così splendide. Non possiamo che apprezzare il suo enorme fascino, ma anche le scelte dei suoi look, sempre così in linea con quel bon ton alla Blair Waldorf di Gossip Girl che ci riempie di romanticismo. Una diva divina.