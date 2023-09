L a conduttrice diventa scienziata di eccezione e studia la qualità di t-shirt, calze, boxer. Una campagna all'insegna dell'umorismo e della leggerezza.

Una scienziata. Sì, è questo il ruolo che Diletta Leotta interpreta per la campagna Autunno Inverno 2023 di Intimissimi Uomo: la sua collaborazione con il noto brand, che va avanti ormai da qualche anno, si rinnova nel segno dell’umorismo e della leggerezza.

Un racconto in tre episodi

La neo mamma - la piccola Aria Karius Leotta è nata lo scorso 16 agosto a Milano - è dunque protagonista della campagna Intimissimi Uomo Autunno Inverno 2023. Veste i panni di una scienziata che, insieme al suo giovane assistente, studia con estrema attenzione t-shirt, boxer e calze. Obiettivo? Mettere a punto soluzioni innovative che rispondano al bisogno di comfort, resistenza e traspirabilità dell’uomo contemporaneo. Il risultato, appunto, è la nuova linea lanciata dal marchio per questa stagione.

Il racconto è articolato in tre episodi che presentano anche i capi di punta e i must have per l’autunno. Saranno trasmessi live in Tv e sul web fino all’11 novembre. Ma non è finita qui: seguirà uno speciale episodio natalizio in programma in TV e online dal 26 novembre al 9 dicembre.

Il tono è chiaramente ironico e divertente, coinvolge il pubblico a colpi di simpatia. Un mix di intrattenimento e informazione, anche per dimostrare come lo stile e il comfort possano sempre andare di pari passo.

Una collezione per tutti

Grazie agli studi effettuati nel laboratorio diretto da Diletta Leotta, scopriamo la versatilità delle proposte Intimissimi Uomo. Anche i prodotti che compongono la nuova collezione sono concepiti per soddisfare le esigenze di tutti gli uomini, dal ballerino allo scalatore. A prescindere, quindi, dallo stile di vita e dalle passioni individuali. Adesso abbiamo solide prove... scientifiche.

Non solo bella e brava, Diletta. Ma anche dotata di una gran dose di ironia e autoironia. E questo figura indubbiamente tra i motivi del suo successo: ha stregato gli italiani, non c’è che dire!