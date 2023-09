D iletta Leotta festeggia un mese d'amore con Aria e sfoggia un look matchy matchy arcobaleno davvero favoloso!

Un po’ optical, un po’ retrò, Diletta Leotta sfoggia un look tenerissimo per celebrare il suo primo mese con Aria. La conduttrice ha pubblicato su Instagram uno scatto svelando un look matchy matchy con la figlia e full color: un modo per raccontare la felicità e la magia di questo periodo della sua vita.

Per l’occasione infatti Diletta ha scelto un look coloratissimo. La presentatrice ha deciso di indossare un mini abito con stampe geometriche, abbinato a una deliziosa tutina bianca sfoggiata dalla piccola Aria. Un capo dolcissimo con disegni colorati perfetti per richiamare il look di mamma Diletta e un cappellino con nuance arcobaleno.

“Un mese di te. Gioia pura”, ha commentato Diletta Leotta che non potrebbe essere più felice di così. I colori del suo outfit e il sorriso radioso svelano perfettamente lo stato d’animo della presentatrice.

Anche da neo mamma, Diletta continua a fare tendenza. Il rainbow look d’altronde è un trend che ha conquistato celeb e star, perfetto per affrontare con il giusto sprint il ritorno in ufficio dopo le vacanze estive. Con l’autunno alle porte l’outfit colorato regala il mood perfetto per riaccendere il sorriso e sentirsi meno giù di corda. Come sfoggiare il look arcobaleno? Il segreto sta nell’accostare i colori accesi a nuance più neutre, giocando con accessori e capi. Il denim, ad esempio, è sempre una scelta ottima, sia di giorno che di sera.

Una t-shirt rainbow esalta alla perfezione un paio di jeans skinny, mentre un outfit total denim diventa grintosissimo grazie a dettagli colorati. L’importante è divertirsi e puntare su accostamenti particolari. Ami lo stile rock? Allora scegli il nero, da abbinare a un pezzo arcobaleno. Ideale anche il bianco, colore che ci racconta la fine dell’estate.

E se il rainbow look è una tendenza da seguire assolutamente, l’outfit matchy matchy madre e figlia resta una garanzia. Una scelta amatissima tanto dalle star internazionali quanto dai vip di casa nostra. Come creare un look coordinato? Non è necessario – come ci insegna Diletta Leotta – indossare un abito identico. Basta scegliere un outfit principale e richiamare le nuance principali in quello secondario: un gioco divertente per appassionate di moda e non. Il cappellino di Aria, ad esempio, ha gli stessi colori dell’abito optical di Diletta Leotta. Mentre l’abbinamento con il bianco richiama un’idea di purezza tipica dei neonati. Insomma, la piccola Aria ha solo un mese di vita, ma detta già tendenza, proprio come la sua mamma, e si prepara a sfoggiare look che – ne siamo certi – saranno favolosi.