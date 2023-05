L a tuta cut out di Diletta Leotta è il capo must have della prossima stagione: un pezzo da comprare subito!

Il capo must have della prossima stagione? Sarà la tuta cut out e a svelarcelo è Diletta Leotta, regina di stile e it-girl. To cut out, ossia “tagliare”, già a partire dal verbo scopriamo il punto di forza di un trend destinato ad accompagnarci per tutta l’estate. Libertà e audacia: sono questi i due elementi che caratterizzano i capi cut out, simbolo di sensualità e femminilità, amati dalle celebrity, sfoggiati sul red carpet e negli shooting, ma anche nei momenti di vita quotidiana.

Pezzi seducenti, capaci di esaltare la silhouette in modo elegante, ma anche di essere inclusivi, sottolineando, ancora una volta, il desiderio di sentirci libere e sicure di noi. Se inizialmente il cut out comprendeva solamente piccolo ritagli, con il tempo i designer hanno deciso di puntare su soluzioni sempre più audaci.

E se lo scorso anno il vestito cut out ha conquistato uno spazio speciale nel nostro armadio, l’estate 2023 sarà all’insegna della tuta cut out. Must have della stagione e capo ricercatissimo da tutte le appassionate di moda. Dalle proposte in passerella sino allo street style, i modelli fra cui scegliere sono davvero tanti, tutti resistenti, super eleganti e comodi.

Il pezzo da non perdere? Quello indossato da Diletta Leotta che sul campo di calcio, in occasione di una partita, ha deciso di sfoggiare una tuta cut out by Stella McCartney. Una jumpsuit black con maniche ad aletta, dettagli cut out e un elegantissimo anello centrale.

Cosa rende così speciale la tuta cut out? Ti permette di sfoggiare un outfit di tendenza e di catalizzare l’attenzione dove desideri. I tagli, realizzati a regola d’arte, si trovano infatti in punti ben precisi, dai fianchi alla vita, passando per la schiena e le maniche, sino al décolleté, disegnando la silhouette e seguendo le forme.

Punta su un modello basi, come quello scelto da Diletta Leotta, black e very chic, da arricchire con accessori e dettagli di stile, come lacci, spille gioiello oppure cinture. E le scarpe? punta su pumps altissime oppure sandali gioiello. Evita la giacca, rischierebbe di nascondere i tagli strategici, piuttosto scegli una tuta con maniche lunghe. Il colore giusto per non sbagliare? Il nero con cui sbagliare è davvero impossibile! Mentre il modello da mettere nell’armadio è una tuta nera, corta oppure midi, attillata con effetto bodycon e con degli strepitosi cut out all’altezza di bacino e spalle.