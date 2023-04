L 'intimo non deve mai passare in secondo piano. Ed è sempre il momento giusto per arricchire la propria collezione. Hai voglia di concederti una sessione di shopping? Ecco le ispirazioni che cercavi!

Il trend della lingerie a vista non perde colpi, anzi acquista fascino e carisma: basti pensare, del resto, alle sfilate del fashion month 2023. Ma non è la decisione di mostrarlo, rendendolo parte integrante dell’outfit, a rendere importante l'underwear. Merita comunque grande attenzione, anche quando resta celato. Anche se in programma non c’è una serata... ad alta temperatura. Lo stile comincia dalla lingerie, sempre. E indossare qualcosa che valorizzi la nostra bodyshape, sia comodo e ci piaccia, esercita un effetto positivo pure sul nostro umore. Sulla nostra autostima. E poi la lingerie è uno di quei dettagli che elevano un look, che denotano attenzione. E quindi? Quindi è sempre il momento giusto per dedicarsi all’intimo da comprare online.

Fare gli acquisti con un semplice click è il non plus ultra della comodità, ma c’è da aggiungere che in rete l’offerta è molto ricca: impossibile non intercettare le proposte giuste. E sai che c’è? Abbiamo pensato a una prima selezione, tra lingerie basic o più sensuale. Tra evergreen e tendenze. Per tutti i gusti, insomma. A te l’ultima parola!

Reggiseno con ferretto

I reggiseni con ferretto sono un must. Sostengono il seno e valorizzano il décolleté con naturalezza, sono comodi e si adattano a qualsiasi capo: dai top alle camicie, dalle semplici t-shirt agli abiti aderenti. Anche lasciati a vista fanno la loro ottima figura, soprattutto se arricchiti da delicate decorazioni.

Bralette

Qui bisogna fare due premesse. Numero uno: quanto a sensualità, il reggiseno in pizzo ha pochi rivali. Numero due: grazie anche alla tendenza della lingerie in vista, la bralette è diventata indispensabile per le fashioniste doc. La conclusione ci porta alla bralette in pizzo, irresistibile richiamo. Colorata è meglio!

Perizoma con elastico

Il perizoma con elastico è un fiero rappresentante dello stile sporty. Comfy, pratico e anche intrigante. Soprattutto se s’intravede dai pantaloni a vita bassa. Il lettering lungo l’elastico è la nota glam che ci convince senza riserve. E in fatto di colori, il black&white vince.

Brassiere

E poi ci sono quei giorni in cui tutto quello che desideri è un outfit cozy, che ti faccia sentire comoda e libera. Cominciando proprio dall’underwear. La risposta è la brassiere senza ferretto, realizzata in un tessuto morbido e confortevole come il poliestere, lo spandex, il cotone, la lycra. Passando in rassegna l’intimo da comprare online, non è difficile scovare interessanti pack che consentono anche di risparmiare.

Slip in cotone

Quanto detto a proposito della brassiere, si estende anche al capitolo slip. Ergo, arriva sempre quella giornata e quell’occasione in cui gli slip in cotone trionfano a man bassa. Una piccola scorta è quindi d’obbligo, sarai d’accordo anche tu. Torna bambina e scegli le versioni più colorate e sfiziose!

Reggiseno sportivo

Le patite del fitness lo sanno bene: il bra sportivo si indossa a mo’ di top durante gli allenamenti. Questo significa che la caccia al modello più cool, ma anche resistente e che garantisca un sostegno adeguato, è un istinto naturale. Alle versioni coloratissime e dalle vivaci fantasie si affiancano quelle minimal, è tutta una questione di gusti personali. Punta però sulla qualità e tieni a mente che il tessuto doppio fa la differenza.

Canotta in cotone

Mai sottovalutare il ruolo della canotta in cotone, soprattutto nelle mezze stagioni. Fresca e traspirante, diventa parte di strategici layering (leggi “vestirsi a cipolla”) ed è anche campionessa di versatilità. La canotta bianca, ultra basic, ha conquistato i cuori delle fashioniste grazie alla sua versatilità: basti pensare all’impeccabile combo con il blazer. Ma ben vengano altri colori e anche ricami a base di pizzi e merletti!

Altre ispirazioni

Ma non è finita qui, abbiamo trovato altre interessanti ispirazioni: completi, culotte e reggiseni a fascia. Tu cosa scegli?

