D ai body ai minidress passando per gli slip: se Kim Kardashian non ne può fare a meno perché noi dovremmo dire di no?

Chi non ha mai provato l'intimo contenitivo probabilmente ancora pensa a vecchi modelli anti estetici, color carne e in materiali estremamente rigidi e difficili da indossare. Oggi, finalmente, le regole sono cambiate e grazie alle tecnologie e ai nuovi tessuti che oggi vengono utilizzati per realizzare la lingerie shaping, questo tipo di biancheria è diventata ormai un must per tantissime. Il che ci fa venire voglia di andare a caccia di intimo modellante online, da inserire in lista -shopping tra i must-have!

Oh sì, se persino le star di Hollywood non possono farne a meno e lo utilizzano per definire al meglio le forme sotto abiti di Haute Cuture e dress scivolati che riescono a evidenziare anche gli slip più sottili e quasi invisibili, perché noi dovremmo? Dal body alla culotte, passando per le sottovesti: i modelli sono tantissimi e declinati in proposte per ogni esigenza e ogni fisicità.

E quindi arriviamo al sodo: qui troverai una selezione dei migliori modelli di intimo modellante da comprare online, che ti aiuteranno a ridefinire le forme ed eliminare qualsiasi segno sotto ai tuoi abiti preferiti, sia nella vita di tutti i giorni che nelle occasioni più importanti.

Slip a vita alta

Una guaina vita alta che permette una modellazione impeccabile, lavorando sull'area di fianchi, ventre e pancia. In microfibra tecnica che permette, allo stesso tempo, di essere mobile e confortevole e di contenere in modo leggero. Le finiture a taglio, poi, renderanno l'intimo invisibile anche sotto gli abiti più aderenti e scivolati.

Body modellante

Cosa indossare sotto una camicia trasparente o un blazer sagomato? La risposta è in questo body in microfibra morbidissima stretchabile a 360°. Perfetto anche in sostituzione del reggiseno, con l'aggiunta di modellamento delle curve... il che non guasta!

Sì, l'intimo modellante può essere indossato ogni giorno, tutto il giorno. Basta scegliere un modello confortevole come la mutandina a vita alta che definisce la silhouette e dona una pancia piatta. Un effetto shaping medio da avere sotto abiti, pantaloni e non solo.

Reggiseno contenitivo

Trovare il reggiseno perfetto è davvero difficile, per questo è possibile utilizzare un modello contenitivo anche in questo caso. Il tessuto non solo sorregge con forza, cosa che lo rende ideale anche per l'attività fisica, ma modella al meglio.

Mini dress modellante

L'intimo contenitivo è spesso legato a un immaginario dove slip e sottoveste sono da nascondere al meglio. Oggi, invece, questa tipologia di lingerie non è solo utile, ma anche bella da vedere. Proprio come questo modello da indossare sotto gli abiti, mini o maxi, per definire le linee senza segni o intralci alcuni. E se si dovesse vedere sotto a trasparenze varie o essere indossato sotto a un abito blazer, beh, sarebbe comunque perfetto!

Pantaloncini contenitivi

I pantaloncini contenitivi non solo solo utili per delineare la silhouette, ma anche per prevenire alcuni fastidi e disagi dovuti, ad esempio, alla frizione delle gambe e delle cosce. Un vero must have per bellezza e praticità.

