Abbiamo una gran voglia di fare incetta di intimo push-up online! Perché? Semplice: è un vero alleato di bellezza e sensualità. Capace di sollevare e aumentare il volume del seno, ma anche dei glutei, questa lingerie è un piccolo trucco di bellezza che può essere utilizzata sotto abiti particolarmente scollati o per sentirsi più sicure delle proprie curve. Una volta scomodo e poco piacevole da portare, oggi l'intimo push-up è sempre più bello da indossare e da vedere. In pizzo, colorato, in seta e non solo: questa lingerie si indossa tutto il giorno senza fastidi e, rispetto ai primi modelli, rende le forme ancora più armoniose.

Insomma, un trucco fashion da non sottovalutare e che, una volta trovato il giusto modello, sarà difficile da abbandonare. Ma come funziona? Grazie all'uso di particolari filati e applicazioni, questi indumenti permettono di sollevare e modellare le varie aree designate. Il più famoso è sicuramente il reggiseno: simile al balconcino, è caratterizzato da coppe ravvicinate dotate di ferretti e imbottiture ad hoc che spingono il seno verso l'alto e verso l'interno.

Se pensi sia perfetto per te, qui troverai una selezione del miglior intimo push-up da comprare online.

Reggiseno con chiusura frontale

In pizzo elasticizzato, questo modello è confortevole e piacevole da indossare. Il plus non è solo dato dall'allacciatura frontale, ma anche per la forma che ricorda quella di una bralette.

Realizzato in microfibra, questo reggiseno push-up è reso unico da una fine passamaneria effetto pizzo sulle coppe, ideale per renderlo un perfetto sottocamicia e da intravedere sotto le bluse trasparenti. Il fianco in sottile microfibra con cucitura piatta lo rende piacevole da indossare tutto il giorno.

Poco conosciuti, i collant push-up sono l'ideale per ridefinire le curve e le gambe. Realizzato in Lycra e filati pregiati. grazie alla sua particolare struttura, questo collant ha una funzione shaper e modellante: alza i glutei e appiattisce la pancia rendendo la silhouette perfetta.

Il reggiseno push up My Daily Comfort è uno dei pochi modelli di push up senza ferretto. Questa mancanza assicura un piacevole comfort, ma permette di modella al meglio le curve senza rinunce. Gli elastici piatti rendono il reggiseno invisibile con ogni outfit.

Gli slip possono aiutare sia a contenere, ma anche a sollevare. Proprio come questo modello con fascia push up in tessuto elasticizzato con compressione media. Ideale per modellare i fianchi, contenere il ventre, sollevare i glutei e sostenere la schiena

I reggiseni push-up non sono solo utili per sollevare e aumentare il volume, ma possono essere anche modelli di tendenza. Come questo firmato da Emporio Armani che riporta il logo sulle fasce laterali.

Con scollo a cuore e spalline extra sottili, il reggiseno push-up firmato Pompea permette di essere indossato sotto micro dress e abiti dal taglio guepiere. Sensuale.

