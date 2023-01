A vvolgente, morbido e piacevole da indossare: l'intimo deve essere una coccola, in qualsiasi taglia.

L'intimo femminile ha il compito di valorizzare al meglio le curve di ogni donna e la stessa cosa vale per la lingerie pensata per fisici curvy. Reggiseni, slip, sottovesti e non solo: questi sono tutti elementi che devono essere opportunamente indossati per non segnare in alcun modo sotto gli abiti e per essere confortevoli tutto il giorno. Eppure trovare l'intimo curvy e dedicato alle plus size può essere più difficile di quel che si pensi. Ma non temere: ci abbiamo pensato noi a facilitarti la vita, con una selezione di intimo per taglie forti reperibile online alla quale è impossibile resistere.

Dalle alternative modellanti e push up, passando per i body colorati fino ai collant pensanti ideali per essere indossati sotto abiti e sottovesti, qui troverai tutta la lingerie curvy che desideri.

Il reggiseno

Tra l'intimo taglie forti che puoi scovare online, questo reggiseno in pizzo e con ferretto è davvero una bella scoperta! Ci piace il fatto che sia corredato di nastri laterali che, oltre a rendere ancor più bello il modello, crea un effetto push-up senza l'uso di imbottiture interne alla coppa. Le coppe distanziatrici in tessuto strutturato, inoltre, donano anche ai décolleté più generosi.

Slip modellante

Gli slip modellanti, oggi, sono sempre più comodi da indossare. Tra le tante possibilità tra le taglie forti anche questo modello che assicura un ventre piatto e, allo stesso tempo, modella i fianchi. Da indossare sotto abiti e completi, pantaloni compresi.

Brassiere

La brasserie è un elemento d'intimo che, ultimamente, è sempre più amato e apprezzato. Merito dello street style sempre più sportivo e che vuole lo stesso mood anche per l'intimo. E chi lo dice che questi top in cotone, morbidi e piacevoli da indossare, siano solo per i seni più contenuti. Questo modello è l'ideale anche per le taglie forti e curvy.

Gli slip in pizzo

Perché usare il solito slip in cotone, quando è possibile scegliere un modello arricchito dal pizzo sia nella parte anteriore che in quella posteriore? Questo modello, a vita alta, si adatta a tutte le taglie senza problemi.

Il body

Il body è sempre più amato e apprezzato. Un capo estremamente versatile che si abbina e indossa facilmente sotto un maxi pull invernale o sotto un blazer a doppio petto per ingombrare il meno possibile. Da valutare anche la versione colorata.

I collant

I collant, sia nella versione total black che in quelle più ricercate con glitter o dai colori accesi, non è così facile da individuare per chi porta una taglia forte. Questo elemento, che deve essere comodo da indossare tutto il giorno e non deve scivolare, è stato appositamente progettato per le taglie curvy. Sostenuto, ma morbido da indossare abbraccerà la vita senza muoversi di un millimetro.

