I jeans con le tasche di Elodie sono il trend del momento

L e senti le vibes anni 2000? Con questo look Elodie calca le strade di Napoli in uno stile che già profuma di trend dell’estate. Cargo pants in denim per tutte, grazie!

Elodie ha sfoggiato un altro look dei suoi, uno di quelli a cui è impossibile resistere. Cargo aderenti e stripes anni 2000 per un outfit davvero pazzesco. Sembra fatto apposta per far girare le teste, o rallentare lo scrolling sui social fino a instaurare un contatto visivo. Uno di quelli che, lo sai, durerà più del necessario.

Dopo la sua comparsa al Roma Pride nelle vesti di madrina dell’evento, occasione in cui si è anche esibita nella sua ultima hit, Bagno a mezzanotte, Elodie si conferma ancora una volta fonte inesauribile di ispirazione, non solo per quello che fa ma anche per come si veste e per la sua articolata ricerca dei dettagli che fanno la differenza.

Sensuale, street e magnetica: Elodie riesce a combinare un incontro perfetto tra strisce, colori fluo, e i jeans con le tasche ultra comodi che non possono mancare in nessun guardaroba. Questo outfit si ispira agli anni 2000 e, se li hai vissuti, non puoi fare a meno di notarne gli elementi distintivi: vita ultrabassa, stripes evidenziatore e un paio di cargo pants con le tasche sporgenti per tutte le evenienze, anche quella in cui si lascia a casa la borsetta.

Il bikini fluo a strisce nere fascia il corpo sensuale di Elodie. Nella successione di scatti però, come sempre, la cantante riesce a essere sexy e al tempo stesso divertente. Il coprispalla cropped sembra essere in piumino leggero nelle sfumature del beige. Nella sua semplicità, crea la giusta struttura grafica al look, andando a bilanciare la texture all’intero outfit.

Segue poi un crocefisso a cerchi tutto da toccare, che piove dolcemente sul seno della cantante italiana del momento. Arriviamo così finalmente a un top a fascia a strisce fucsia del tutto irresistibile. Il tanga è sempre fluo, ma questa volta arancione. Il risultato finale è un nuovo strato pop che si immerge nei cargo pants in denim allacciati alla caviglia.

La vita dev'essere ultrabassa, come comandano gli anni 2000. Se ti aspetti glamour e chic devi guardare un altro look: in questo outfit Elodie racconta un’era con tutte le sue asperità, i suoi elementi rock e il sedere rigorosamente un po’ troppo scoperto. Erano tempi così, sempre alla sperticata ricerca dell’assoluta sensualità in ogni momento della giornata.

Il tacco stiletto mozzafiato, di colore argento, completa un look semplicemente perfetto così e va a nascondersi nella lunghezza eccessiva dei pantaloni, che ai tempi dovevano essere portati fino a consumarne gli orli. Imperativo assoluto.

Insieme ai pantaloni, protagonista indiscussa del look è la chioma leonina di Elodie, ancora una volta un raccolto alto che piove sulla spalla in un oceano di capelli meravigliosi e lucenti. Con un look così, gli unici accessori davvero necessari sono il crocefisso e, naturalmente, gli orecchini maxi loop, rigorosamente nello stesso fucsia del top.

Se come Elodie ami le piccole contraddizioni e le dichiarazioni spericolate degli anni 2000, sappi che questo look contiene tutto il necessario per riproporli ai giorni nostri senza sbavature.