I l look di Elodie nelle vesti di madrina del Roma Pride 2022 era davvero super: il mini dress Versace è già iconico!

L'11 giugno 2022 per Elodie è stata una data importante, quella in cui ha avuto l'onore di presenziare al Roma Pride nelle vesti di madrina dell'evento e, per l'occasione, non poteva che sfoggiare uno dei suoi look pazzeschi.

"Sempre dalla parte giusta", ha scritto la cantante nel post di Instagram in cui ha condiviso alcuni momenti della parata a cui ha preso parte, esibendosi con la sua ultima hit Bagno a mezzanotte, inno del Roma Pride che è già un grande successo. Ma a spiccare senza dubbio è stata la mise che ha scelto: un mini dress che unisce lo stile glam rock a un messaggio importante.

Brillante, sensuale e al contempo super allegra. Elodie si è affidata ancora una volta alla maison Versace che per lei ha disegnato un abito fluo total pink, colore dell'asterisco simbolo del Pride di grande tendenza in questa stagione. Lo abbiamo visto protagonista dei look di moltissime celebs e persino la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, ha indossato un abito rosa cangiante in una delle tappe dell'ultimo Royal Tour ai Caraibi.

Il tessuto cangiante fasciava alla perfezione le forme di Elodie, con i lembi tenuti insieme da due file di safety pin dorate (le spille da balia, per intenderci) posizionate lungo i fianchi. Elementi che abbiamo ammirato già sulle passerelle Versace della Milano Fashion Week 2022 e tra i marchi di fabbrica delle ultime collezioni della maison.

Per completare il look, la cantante ha abbinato al mini dress un paio di sandali con tacchi altissimi, sempre di colore fucsia, incrociati sul davanti e con un piccolo cinturino che avvolge la caviglia. Ottima la scelta di indossare soltanto un paio di orecchini pendant di perle, unici gioielli di tutto l'outfit. Per mettere in risalto l'abito non avrebbe potuto optare per accessori migliori di questi!

Elodie ancora una volta è stata iconica. Lo è ogni volta che su Instagram mostra i suoi look, dettando tendenza. Per noi grande fonte di ispirazione, proprio come lo è stato quello glam rock del Roma Pride 2022. Ma lo è anche per le sue battaglie, che porta avanti sempre con energia e tenacia, senza temere di dire la sua. "È importante ricordarci sempre che siamo tutti uguali e che i diritti sono imprescindibili per l'essere umano", ha detto in conferenza stampa. "Dovrebbe essere ovvio per tutti ma purtroppo non lo è. Manifesteremo per tutti quelli che ne hanno bisogno, penso sia veramente questo il messaggio e vi ringrazio di cuore per aver pensato a me. Anche se faccio musica leggera, non significa che non tenga molto al mio impegno sociale e politico. Sono felice di stare dalla parte giusta".