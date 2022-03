E legante, minimale e audace: Kate Middleton ha sfoggiato ai Caraibi uno splendido abito rosa in tessuto cangiante. È la nostra pink Lady preferita!

Kate Middleton lo ha fatto di nuovo. Ci ha letteralmente abbagliato con un abito scintillante (e super glam) che ancora una volta ci mostra il suo lato da pink Lady, quello più fresco e giocoso ma che non tralascia neanche per un secondo la voglia di stupire con eleganza e classe.

Si tratta pur sempre della Duchessa di Cambridge, no? Eppure, nonostante l'etichetta e le formalità imposte dalla vita Royal, Lady Middleton non si risparmia in fatto di outfit (senza esagerare, of course).

Per l'ultima tappa del Royal tour di otto giorni nei Caraibi, al fianco dell'inseparabile Prince William, Kate Middleton ha scelto un abito rosa cangiante di The Vampire's Wife dalle linee sobrie. E dobbiamo ammettere che stava divinamente.

L'occasione è stata uno splendido ricevimento alle pendici delle rovine di Cahal Pech, organizzato in onore del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. Un posto davvero magico per cui questo outfit sembra una scelta ancor più audace!

L'abito rosa cangiante è lungo fino al pavimento, aderente sui fianchi per poi svasare con uno splendido effetto a onde a ridosso dei piedi. Elegante, minimale, con un delizioso scollo a barchetta e un cinturino cucito in vita che esalta il vitino da vespa della Duchessa di Cambridge.

Le maniche, poi, sono l'ulteriore tocco frizzante e sbarazzino che ci fa letteralmente amare questo abito, corte e svolazzanti! Questa tonalità di rosa è una scelta di colore decisamente insolita per Lady Middleton, che spesso nelle occasioni formali opta per tonalità come l'oro, l'argento o comunque per colori più scuri. Ma dobbiamo promuoverla a pieni voti: questo abito le dona un tocco super fresco ed estivo che ci piace tantissimo!

Potevano mancare gli accessori? Naturalmente no! Kate Middleton ha scelto di abbinare all'abito rosa cangiante un prezioso paio di orecchini d'oro e pietre della linea asiatica Onitaa, messi ancor più in risalto dall'hairstyle minimal: capelli lisci con riga centrale (trend di questa primavera).

Il vero tocco di classe, però, sono i sandali argentati Jimmy Choo e la pochette bianca con ricami neri. Che dire, Kate è proprio la nostra Regina di stile!

Hai come l'impressione di aver già visto un abito simile? Ebbene, sappi che non ti sbagli e hai una memoria di ferro!

Non è la prima volta che Kate Middleton indossa una creazione di The Vampire's Wife, celebre per le sue linee di ispirazione goth e per l'uso di preziosi tessuti cangianti. Indimenticabile il modello Falconetti di color verde smeraldo che ha sfoggiato nel 2020 durante un viaggio a Dublino.