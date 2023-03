Oh sì, lo chemisier destrutturato di Jenna Ortega alla premiere di Scream è un sogno

B on ton ma non troppo, sofisticata ma con una punta di irriverenza. Lo chemisier di Jenna Ortega non fa prigionieri, e non possiamo fare altro che adorarla ancora di più

Forse oggi non sarà mercoledì, ma rimarrà comunque una giornata davvero importante per Jenna Ortega, la quale in occasione della premiere del suo nuovo film, Scream, ha sfoggiato uno chemisier destrutturato che non riusciamo a smettere di guardare.

Il suo look fa scuola e non c’è niente da fare, ne siamo rimaste conquistate. Nonostante i look sfoggiati alla premiere fossero tutti davvero incredibili, quello di Jenna Ortega spicca per le sue qualità eleganti e al tempo stesso irriverenti. La scelta di un outfit che prende a piene mani dalle linee bon ton e le reinterpreta, stravolgendole con connotazioni sensuali senza mostrare troppo, è proprio in pieno stile Ortega.

Jenna Ortega e lo chemisier destrutturato

Lo chemisier è proprio quello che dice la parola, ma riadattato per il red carpet. L’abito senza spalle con scollatura profonda a V interpreta a modo suo la camicia da uomo, facendola diventare un bellissimo abito corto sopra al ginocchio. La camicia bianca è impreziosita da un inserto nero a mo’ di giacca, ma che lascia libere le spalle sul davanti e affonda nel polsino nella camicia. La giacca si lega sul davanti, come a voler coprire la camicia oversize che compone il vestito.

Il risultato è la rivoluzione dell’abito garçonne e un tripudio di bellezza e femminilità senza precedenti. La manica è extra lunga, a simulare proprio la camicia da uomo su una donna, e la gamba muscolosa e tornita sprofonda in un sandalo con plateau e laccetto alla caviglia.

Al collo Jenna indossa quella che ha tutta l’aria di essere una collana d’argento od oro bianco con due cuori che si intersecano tra loro. Completa il look una scelta beauty naturale e sbarazzina incoronata dal rossetto rosso per eccellenza. Le labbra catturano infatti l’attenzione e sono il focus essenziale del viso, là dove la scelta per tutto il resto del trucco rimane estremamente naturale e mette in risalto le lentiggini e le fossette.

Anche i capelli risultano semplici ma di grande impatto visivo: un caschetto scalato nelle tonalità del castano scuro che illumina lo sguardo e sfina l’ovale del suo viso. Un abito del genere, per sua natura, non è proprio facile da imitare per noi comuni mortali.

Tuttavia la femminilità non è questione di capi, ma di come si sceglie di portarli e come ci fanno sentire. Ecco perché questo look è tutto da rifarsi gli occhi: perché nella sua semplicità, è delizioso e perfetto.