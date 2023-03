J eremy Scott lascia Moschino: l'addio del designer dopo dieci anni e il futuro della moda pop

Jeremy Scott lascia la direzione creativa di Moschino. Dopo dieci anni il designer ha annunciato, a sorpresa, la decisione di cambiare rotta, segnando una nuova svolta nel mondo della moda irriverente. Il creativo non ha svelato i motivi dell’addio, ma ha condiviso uno scatto con Gigi Hadid vestita da sposa per la sfilata Primavera-Estate 2019, annunciando grandi novità.

Dopo 10 anni lascio Moschino. Me la sono spassata creando abiti che vivranno per sempre. Sono grato per tutto l’amore e il supporto che ho ricevuto in questa decade. Ora che chiudo questo capitolo, non sto nella pelle di rivelare cosa ho in serbo per il futuro. ha scritto

Approdato alla direzione creativa del brand nel 2014, il designer americano aveva mostrato da subito di essere in grado di interpretare al meglio il linguaggio del marchio. In Moschino aveva portato la sua visione pop e anticonvenzionale, dando nuovo slancio al marchio, sfruttando il linguaggio preso delle campagne pubblicitari e i simboli della comunicazione di massa per uno stile pop-camp contaminato da logomania e grafiche cartoon.

Il suo ingresso alla guida creativa di Moschino aveva saputo rilanciare il marchio, aprendo la strada a una nuova visione della moda. Era il 2014 quando in passerella, a Milano, debuttò la sua prima collezione, sostenuta da amiche famose come Katy Perry e Rita Ora. Sedute nel front row, le celebrity rimasero a bocca aperta scoprendo la creatività esplosiva di Jeremy. In passerella infatti avrebbero sfilato modelle con abiti che richiamavano le divise di McDonald’s e stampe di Spongebob. Tessuti come incarti di caramelle e colori ispirati al fast food.

Sono fortunato ad avere avuto l’opportunità di lavorare con una forza creativa qual è Jeremy Scott. Voglio ringraziarlo per il suo impegno decennale nei confronti della Maison Moschino e per avere lanciato una visione distintiva e gioiosa che sarà per sempre parte della storia di Moschino. ha commentato Massimo Ferretti, Presidente di AEFFE S.p.A.

Non è chiaro ancora quale strada creativa intraprenderà ora Jeremy Scott che ha voluto salutare il marchio a modo suo, esprimendo gratitudine per dieci anni che sono stati importanti.

Questi 10 anni in Moschino sono stati una fantastica celebrazione di creatività e immaginazione. Sono davvero orgoglioso del lavoro che mi lascio alle spalle. Vorrei ringraziare Massimo Ferretti per avermi concesso l’onore di guidare questa iconica maison. Vorrei anche ringraziare tutti i miei fans in tutto il mondo che hanno celebrato me, le mie collezioni e la mia visione. Senza di voi nulla di ciò che è stato sarebbe stato possibile.