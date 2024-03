M esso da parte il look bon-ton made by Chanel, l’attrice americana in fatto di stile non smette mai di ammaliare. Sul red carpet sfoggia tutta la sua sensualità in no pants...

Che ogni volta Kristen Stewart stupisca in fatto di stile non è una novità ma questa volta ha davvero portato il suo mood punk-rock romantico su un altro livello. Te la ricordi in tweed Chanel? Ecco, ora scordati tutte quelle vibe da classic girl perché l’attrice americana durante la premiere di Love Lies Bleeding, a Los Angeles, ha ammaliato i flash sfoggiando un look “a corpo libero”, estremamente audace e talmente sensuale da mozzare il fiato.

Kristen Stewart con Blazer + body nero + calze Wolford

Ben lontani dalle silhouette genderless o che strizzano l’occhio al guardaroba maschile, con quest’ultima passerella mondana Kristen Stewart ha lasciato il fashion system senza parole. L’ex Bella Swan ha infatti deciso di indossare il minimo indispensabile, abbracciando la tendenza del no pants trend con un outfit total black composto di soli quattro pezzi. Un blazer con maniche risvoltate, un body sgambato nero, calze velate Wolford e tacchi neri per slanciare la figura.

Bianca Censori alla sfilata di Marni

Un completo rischioso? Forse, ma questa versione ribelle di Kristen Stewart ci piace e, a quanto pare, pure al popolo social. Tuttavia sappiamo che se sei stata attenta avrai notato una certa somiglianza a un look sfoggiato recentemente durante la fashion week… e no, non è quello di Annalisa. Tre indizi: Marni, Kanye West e Milano. Ebbene sì, con un body simile – e nonostante le scarpe diverse – Bianca Censori ha colpito ancora!