B ianca Censori stupisce ancora: il look della moglie di Kanye West ci lascia senza parole

Voglia di stupire e originalità: il look della moglie di Kanye West non passa inosservato e – ancora una volta – svela lo stile particolarissimo di Bianca Censori. La designer e il rapper fanno coppia fissa da ormai diverso tempo e il matrimonio fra i due sembra procedere a gonfie vele. Merito anche di uno spirito artistico ed estroso che sembra unire Kanye e Bianca.

Lo dimostra l’ultimo look sfoggiato dalla coppia durante una visita in chiesa. Nelle immagini immortalate dai paparazzi infatti Bianca sfoggia un outfit molto particolare. Si tratta di un abito in tessuto nylon, rigorosamente black, con taglio laser, maniche trasparenti, ma soprattutto un gigantesco collare con una veletta. Un vestito abbinato al look di Kanye, che per l’occasione ha scelto una maglia black con spalline e scarpe-calzino.

Non è la prima volta che la coppia punta su un outfit fuori dalle righe per stupire. Qualche tempo fa, ad esempio, Bianca era stata avvistata a Los Angeles con una t-shirt turbante, caratterizzata da strati di stoffa che le celavano il viso, lasciando scoperti solo gli occhi. 27 anni e una passione per la moda, Bianca Censori è una designer di Yeezy, marchio fashion del rapper. I due si sarebbero conosciuti proprio sul lavoro, uniti dalla voglia di creare qualcosa di nuovo e originale pronto a fare tendenza.

Le nozze, celebrate il segreto, sarebbero arrivate pochi mesi dopo il primo incontro e il colpo di fulmine. Se di Bianca Censori si sa poco e niente, la vita sentimentale di Kanye West è finita spesso al centro delle cronache rosa. Dopo il burrascoso divorzio da Kim Kardashian, l’artista ha vissuto una love story con Julia Fox, in seguito è stato avvistato con Chaney Jones, sosia della sua ex moglie, a cui avrebbe regalato una favolosa borsa Hermès, scatenando le ire di Kim.

Al di là dei gossip, il look particolare di Bianca Censori conferma la tendenza di Kanye West a imporre il suo gusto nelle donne che frequenta o a cui è legato. Negli anni infatti il rapper ha plasmato e cambiato lo stile delle sue compagne, dimostrando una certa ossessione nel voler imporre la sua visione fashion.

La prima della lista è stata Amber Rose, convertita ad uno stile preppy, poi è toccato a Kim Kardashian, diventata una icona di stile con abiti elegantissimi e look total black. L’ultima ad aver subito l’influenza di Kanye West come stylist è proprio Bianca Censori, divenuta la modella ideale per sperimentare look al limite e particolari, ideati dallo stesso rapper.