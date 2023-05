Julia Fox stupisce Los Angeles (e il mondo) con un abito fatto di condom

L’ultimo outfit sfoggiato da Julia Fox è costruito per far parlare di sé e lancia un messaggio importante

Attrice, stilista e it girl americana dal cuore italiano (è nata in Italia ed è cresciuta con i nonni in provincia di Varese) Julia Fox è un vulcano di provocazioni e lo ha confermato ieri in occasione di una semplice passeggiata a Los Angeles.

Alcune tra le più potenti celeb del pianeta, il primo lunedì di maggio, hanno catalizzato l’attenzione della stampa e dei fan partecipando al Met Gala 2023 e sfoggiando vere e proprie opere d’arte in tessuto e lanciando messaggi importanti celebrando al contempo, con abiti sontuosi e lussuosissimi, il compianto Karl Lagerfeld.

Julia Fox invece non ha avuto bisogno dell’evento più mondano dell’anno per lanciare un messaggio e indossare un abito dall'impatto travolgente. Ha infatti scelto un’occasione come tante, una passeggiata per le assolate strade di L.A. per sfoggiare un vero e proprio condom dress.

L'outfit fatto di condom

Eh sì, ragazze, avete capito bene, l’ex compagna di Kanye West ha deciso di fare due passi fasciata solo di condom. Il risultato, anche se apparentemente potrebbe far gridare al “too much”, in realtà è meno impattante del previsto. Poteva trasformarsi in una caduta di stile totale, in uno scivolone fashion virale e invece no. L’outfit fatto di condom ha un suo equilibrio e una sua armonia. Certo, non è esattamente il tipo di abbinamento da cui vi consigliamo di prendere ispirazione per un look daily chic, ma è sicuramente interessante e stranamente non così volgare.

Il messaggio del look

Il messaggio sembra chiaro. Julia Fox invita i fan a fare sesso protetto, a non dimenticare di indossare il preservativo e a non aver paura di osare con la moda (e lei di sicuro non ne ha mai avuta). Ma in cosa consiste nello specifico questo look così provocatorio? È presto detto. Julia indossa un crop top senza spalline totalmente trasparente decorato con i condom e una minigonna bianca leggerissima. Gli accessori, proprio come il crop top, sono anch’essi trasparenti e decorati con una serie di condom che rendono la mini bag e gli stivali, un continuum con il top. Il messaggio arriva forte è chiaro! E voi cosa ne pensate?