Kylie Jenner, trasparenze e mantello: il look è a dir poco sensuale

E leganza e sensualità per il look sfoggiato da Kylie Jenner a Brooklyn, per non parlare delle onde in stile anni Cinquanta sui capelli

Kyle Jenner stupisce tutti ancora una volta con un look sensuale e sofisticato in occasione dell'inaugurazione della mostra Thierry Mugler Archive Exhibition al Brooklyn museum, che rimarrà aperta fino al 7 Maggio.

La modella e personaggio televisivo, sorella di Kim Kardashian, non ha nulla da invidiare alle altre icone di casa Jenner-Kardashian e stupisce ancora una volta con un outfit a dir poco mozzafiato.

Giochi di trasparenze e onde anni Cinquanta

Il look super audace di Kylie Jenner non è passato certo inosservato e nemmeno la splendida mantella a forma di crisalide di satin verde pallido che la modella ha indossato sopra una tuta nera in mesh completamente trasparente con cuciture a rete: un look sexy e total black che sta spopolando sul red carpet.

E se il trucco era in classico stile Kylie, con incarnato perfetto e dorato, leggero cat eye e labbra rosse matte con matita, i capelli erano semplicemente perfetti.

Per l'acconciatura Kylie ha infatti giocato con un look che ammicca agli anni Cinquanta, con onde perfette (facili da fare anche a casa, durante la notte) da pin up, per un effetto vintage molto soft che non passa mai di moda. Un mix and match di stili, metà raccolto sulla testa e metà sciolto sulle spalle per un look davvero sensuale che sicuramente sarà molto copiato.

Un look in perfetto stile Mugler

E dato che l'occasione era proprio la nuova mostra dedicata al compianto Thierry Mugler, anche il look di Kylie Jenner proviene dalla sua collezione Couture della primavera 1997.

La Jenner non è stata certo l'unica celebrità a regalare attimi indimenticabili sul red carpet indossando le creazioni di Thierry Mugler: anche Julia Fox, Lourdes Leon e altre personalità di spicco del mondo della moda e dello spettacolo hanno indossato i capi che han fatto la storia del brand, per celebrare uno stilista che ha cambiato il corso della moda.

La Fox, 32 anni, ha indossato un look decisamente modesto, scegliendo un blazer, una gonna a portafoglio in pelle marrone e stivali alti fino alla coscia coordinati. Leon, 26 anni, ha scelto una tuta trasparente simile ai modelli in spandex indossati in passato da Beyoncé e Miley Cyrus.

Ma l'icona di stile rimane Kylie che come sempre non sbaglia un colpo e regala ancora una volta un look azzeccatissimo che valorizza sia lei sia la creazione del designer che la veste. Brava!