I spirata alle uniformi dei giocatori di baseball americani, negli anni Ottanta la varsity jacket ha fatto furore. Dopo un periodo out, eccola di nuovo in scena. Così glamour e versatile, non era stata mai.

Ci sono tendenze che esplodono e fanno subito strage di cuori, altre che prima necessitano di carburare. Insomma, per vari motivi impiegano più tempo a conquistarci. È accaduto così per il corsetto, che adesso è virale, ma anche per la giacca college. Altrimenti detta giacca stile universitario e varsity jacket.

Rivisitazione delle mitiche giacche indossate dai giocatori di baseball e football americani, è stata rilanciata tramite alcune collezioni Autunno/Inverno 2021 e poi Primavera/Estate 2022. Però non si è trattato, appunto, di una folgorazione. Siamo rimasti a guardare per un po'. Adesso la marcia si è invertita: la giacca in stile college americano è il capospalla più glam della primavera 2023.

Varsity jacket

Identikit della giacca college

La varsity jacket li porta bene, ma ha un bel po’ di anni sulle spalle: le sue origini risalgono al 1865, fu creata per la squadra di baseball di Harvard. Era in lana, con le maniche a contrasto (di pelle), i bottoni a pressione e i polsini elastici. Soprattutto, customizzata con l’iniziale della squadra stessa e successivamente con altri dettagli riconducibili – per esempio – al ruolo del giocatore o ai risultati delle partite.

Non è passato molto tempo prima che il mondo della moda si accorgesse di lei. Negli anni Ottanta è stata un must granitico, grazie anche alle star che a loro volta se ne innamorarono. Due nomi su tutti: Michael Jackson e Lady D. Poi è tramontata, ma non definitivamente.

Infatti rieccola, la giacca college. Le attuali declinazioni sono realizzate anche con tessuti più leggeri, sono anche oversize o cropped, passano attraverso un’infinità di combinazioni cromatiche. Si sceglie inoltre tra le versioni ricchissime di dettagli o più sobrie. Comunque, le peculiarità tradizionali restano.

Giacca stile college americano

Come abbinarla

La giacca college è un’impeccabile rappresentante dello stile casual, quindi viene naturale abbinarla a felpe, t-shirt, jeans e pantaloni cargo, shorts, sneakers e anfibi. Insomma, tutti i capi più easy. Però non possiamo mica fermarci qui.

Perché uno dei motivi del suo rinnovato successo sta proprio nelle libere interpretazioni che ne fanno un capospalla passepartout. Due le parole d’ordine: osare e divertirsi. Indossiamola con i minidress, le mini (quelle a loro volta in stile collegiale, ma non solo), le gonne lunga a ruota o plissettate. I pantaloni sartoriali. I contrasti assoluti funzionano, non bisogna porsi limiti. La varsity jacket, adesso, è un motore per la nostra creatività!

Giacca college con minigonna e sandali con calzettone

... E se ancora non hai fatto la tua scelta, dai un'occhiata a questa selezione di modelli nuovi di zecca:

1/10 Giubbotto corto in cotone e poliestere (BERSHKA) 2/10 Giacca Old School con grafica ALL SZN x Logomania (ADIDAS) 3/10 Bomber varsity ecosostenibile (TOMMY HILFIGER) 4/10 Bomber college in felpa (TERRANOVA) 5/10 Giubbotto da baseball oversize (H&M) 6/10 Giacca varsity cropped (TALLY WEIJL) 7/10 Giacca in stile college in tessuto di nylon (CONVERSE) 8/10 Giacca varsity in cotone e poliestere (FRANKLIN&MARSHALL) 9/10 Giacca baseball in felpa (RALPH LAUREN) 10/10 Giacca stile college Vans League (VANS) PREV NEXT