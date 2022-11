Luminoso, morbido, sexy: che incanto l’abito di Blake Lively all’American Cinematheque Awards

B lake Lively non delude mai e incanta i suoi fan con un look divino in occasione della 36esima edizione dell'Annual American Cinematheque Awards al The Beverly Hilton

La biondissima attrice, iconica Serena Van der Woodsen di Gossip Girl, Blake Lively non smette mai di farci sognare con dei look da dea. Blake ancora una volta brilla con il marito Ryan Reynolds sul red carpet di Beverly Hills in occasione della 36esima edizione dell'Annual American Cinematheque Awards.

Incinta del quarto figlio, Blake indossa un abito morbido e luminoso che risalta il pancione del prossimo bebè, dopo dopo James, 7 anni, Inez, 5, e Betty, 2.

Blake Lively stilosissima con il pancione a Beverly Hills

Sono una delle coppie più amate di Hollywood Blake Lively e Ryan Reynolds e per una buona ragione: raramente talento e stile raggiungono una combinazione così perfetta come nel loro caso, e il look di Blake di pochi giorni fa la conferma ancora una volta un'icona di stile.

L’attrice 35enne di Gossip Girl ha reso un commovente omaggio al marito sul palco del Beverly Hilton di Los Angeles e lo ha fatto in grande stile con un outfit sexy e luminoso firmato Ralph Lauren, che evidenziava il pancione.

La Lively ha sfoggiato un abito floreale metallizzato della collezione Autunno/Inverno 2022 del brand, caratterizzato da paillettes, scollatura a V e spalline incrociate impreziosite da strass. Ha poi abbinato l'abito con degli orecchini turchesi, anelli e una serie di braccialetti di perline. Ryan Reynolds, invece, ha indossato un completo di velluto e una cravatta a righe grigie, che bilanciava perfettamente lo stile libero e leggero della moglie.

Stile wild e tocchi metallizzati per Blake

Il look di Blake Lively convince fan e appassionati per un semplice motivo: è tutto giocato sui contrasti e proprio per questo ci fa impazzire.

Il look da golden girl di Los Angeles dell'abito metallizzato e morbido di Ralph Lauren è perfettamente bilanciato dalla scelta degli accessori e del makeup. I capelli dorati (sarà proprio il suo biondo il colore di tendenza dell'inverno) di Blake le scendono morbidi e selvaggi sulle spalle, mentre gli orecchini a pendente di turchesi le fanno risaltare lo sguardo.

Il makeup è minimal e luminoso (meraviglioso l'effetto luce liquida del suo blush) per una bellezza naturale, e anelli e bracciali etnici smorzano l'effetto da red carpet del vestito, rendendola favolosa senza sforzo.

Ancora una volta Blake Lively sorprende i follower con una scelta di stile super azzeccata e imprevedibile, che la diferenzia da tutte le altre dive presenti in gran tiro e ne sottolinea la bellezza naturale e un po' selvaggia e lo spirito libero e spontaneo. Dai tempi di Gossip Girl, Blake Lively non delude mai in fatto di stile!