Lady Gaga è una diva d’altri tempi: l’abito Charleston ci porta indietro nel tempo

L ady Gaga si veste di luce e il mondo risponde stupito e conquistato: la cantante ha sfoggiato un meraviglioso e lucente abito Charleston, conquistando con un viaggio nel tempo ricco di stile

Tutto ciò che indossa diventa spettacolo, diktat fashion, must senza mezzi termini: Lady Gaga è un generatore vivente di trend che ci insegna a osare, ma anche a guardare al passato per trovare ispirazioni che, una volta attualizzate con un pizzico di estro, tornano a conquistare senza limiti temporali.

Le mise di alta moda con cui si presenta sul palco dei suoi concerti diventano automaticamente oggetto d'adorazione e strumento di accettazione: non importa quali siano le nostre forme, Lady Gaga ci insegna come renderci uniche a prescindere dalla percezione che abbiamo del nostro corpo, indossando ciò che ci farà brillare. Così, l'ultimo outfit sfoggiato a Las Vegas, ha conquistato ancora una volta con il suo sapore retrò che profuma di magia.

Luminoso, intrigante e sbarazzino, durante il concerto a Las Vegas del 24 aprile - parte della rassegna Jazz & Piano - Lady Gaga ha indossato un delizioso abito Charleston che sta già facendo scuola. Una creazione di Adrian Manceras, giovane stilista 28enne di Malaga che realizza pezzi pregiati nel suo laboratorio di Marbella per poi inviarli a Los Angeles, Londra e New York dove vestiranno alcune amate celebs (tra le quali anche Shakira).

Il sorprendente mini-abito bianco (di un bianco ottico abbagliante, per essere precisi) con frange indossato dalla queen Gaga è stato creato con una leggera base in tulle sulla quale sono state ricamate a mano delle sottili frange di cristallo che riempiono, completano, creano movimento. È stata Lady Gaga stessa a richiedere le vistose spalline geometriche che mettono in risalto le spalle, per un leggero effetto a clessidra, e gli spacchi laterali per mostrare liberamente le gambe durante lo show. Il risultato wow è assicurato.

Secondo Manceras, l'abito Charleston di Lady Gaga ispirato agli abiti di moda nei roboanti anni '20 si sposa perfettamente con la musica jazz che accompagna gli spettacoli della cantante, creando un continuum stilistico che non stona mai. L'abito, reso unico dall'intenso scintillio delle frange che svolazzano a ogni movimento, illumina come un faro con un effetto glamour del passato che fa sognare.

A completare l'outfit, una pettinatura sempre in stile anni '20 con un raccolto ordinato, coronato da un'estrosa decorazione composta da sottili piume bianche a raggiera proiettate verso l'alto, come a simulare un morbido e candido diadema. Tra gli accessori spiccavano due orecchini importanti, dal design ancora una volta retrò: sono una creazione di Kenneth Jay Lane, il famoso bigiottiere americano corteggiato dalle star, collezionista raffinato e disegnatore di gioielli falsi, ma bellissimi.

Ancora una volta, un'eleganza unica che, pur pescando dal passato, rompe gli schemi. Tipico da Lady Gaga.