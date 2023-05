N on solo per allenarci: ormai li indossiamo nella quotidianità e abbiamo scoperto quanto siano versatili. Dai modelli push up a quelli mesh, ecco le proposte in rete più glam!

Non perdiamo occasione per ribadire il concetto: vogliamo stare comodi. Ormai questo è un fatto, sono finiti i tempi in cui "se bella vuoi apparire, un poco devi soffrire". E fortunatamente aggiungeremmo noi!

Ed è per questo che, da qualche anno a questa parte, amiamo senza riserve la moda athleisure e i capi comfy. Tra le altre conseguenze, c’è il fatto che i leggings sono nuovamente (e parecchio) di tendenza. A proposito di fitness, certo. Ma non solo. Li indossiamo nel tempo libero, li rendiamo protagonisti persino degli outfit da sera. Li abbiniamo ai capi sporty e casual come ai tacchi, al blazer oversize, al bomber, alle camicie, ai minidress. Sostanzialmente, quello che ci pare. Tutto ciò significa pure che è sempre il momento giusto per dedicarsi alla ricerca di leggings da comprare online.

Quali le versioni più trendy? Dipende dall’occasione e dal resto dell’outfit, appunto. Per esempio: vorremo indossarli solo con le amate sneakers o azzardare anche abbinamenti più glam? Però qualche "soffiata" possiamo farvela: vanno a ruba i modelli push-up, i flare leggings e quelli vedo-non-vedo, le tonalità elettriche/vitaminiche e le stampe originali. E poi? E poi ecco la nostra selezione online!

Con logo lettering

Una scelta ormai classica ma che non perde quotazioni: i leggings con logo lettering. Che si fa notare, però con classe. Le combinazioni sono infinite, tuttavia noi continuiamo a preferire l’intramontabile accoppiata black&white.

I leggings capri

Tra le declinazioni più chic, è doveroso collocare i leggings poco sotto il ginocchio. Che sono anche un’ottimale soluzione per gli allenamenti estivi, bisogna dire pure questo. Sport a parte, già li vediamo abbinati a un paio di ballerine. Ed è subito stile Audrey Hepburn.

Camouflage

Parlavamo di stampe originali. Ebbene, tra i leggings da comprare online più richiesti troviamo quelli mimetici. In tessuto rigorosamente traspirante. Regalano all’outfit un twist “avventuroso” e anche grintoso, a chi non piacciono?

In denim

I leggings in denim sono la variante easy dei classici jeans skinny. Più leggeri, più comodi e spesso anche meno costosi. Cosa volere di più? Noi abbiamo scelto questo modello a vita alta, con zip e bottone, colore medium blue denim. Davvero un passepartout.

A campana

I flare leggings, cioè svasati, vanno a ruba online e non solo. Sono tornati di moda, rivelandosi perfetti complici per i look daily. Sono camaleontici, hanno quell’impronta anni Settanta che cattura. E stanno divinamente anche con le pumps, le zeppe, le slingback. Possiamo scatenarci coi colori!

Con inserti mesh

Basta guardarsi intorno, soprattutto nelle palestre, per mettere a fuoco il dato: i “leggings con retina” sono ovunque. Piacciono da morire. La spiegazione va ricercata (anche) nel trend delle trasparenze, che imperversa nell’universo fashion. Insomma: sono tra i leggings da comprare online il prima possibile.

I leggings furbi

Tutti possono permettersi i leggings, senza se e senza ma. Vietato farsi complessi. Ma se proprio ritieni di avere qualche difetto, sappi che ci sono i cosiddetti “leggings controllo pancia”, dotati cioè di una morbida fascia di compressione – che non si nota affatto - in corrispondenza dell’addome. Un prodotto valido.

Push up

Ancora a proposito di furbizia, ecco una versione che sta riscuotendo crescente successo ed è destinata a diventare virale: i leggings push up. Caratterizzati cioè da tessuti super contenitivi e cuciture strategiche. Non solo sollevano i glutei, per quanto modellano anche i fianchi e il punto vita. E no, non sono per niente scomodi. Anzi!

