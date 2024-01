N on solo palestra. Le sfilate parlano chiaro: i leggings rifanno il loro ingresso in grande stile. Eleganti o casual, glamour o stylish, l’importante è bilanciare il look. Ecco come essere cool ed evitare l’effetto post pilates.

C’è chi dice che non se ne sono mai andati e chi storce il naso al solo pensiero, ma la verità è che i leggings sono pronti per il loro ritorno in scena. Li avevamo accantonati in chissà quale antro oscuro dell’armadio ma ora le passerelle di stagione li vogliono per e su di noi. Come ogni corso e ricorso della moda, anche questi pants stretti (e a tratti controversi) stanno conquistando i feed social grazie soprattutto alle maison che li hanno (ri)portati in passerella. Miu Miu, Gucci, Ferragamo, Alaïa, Versace, Mugler e molti altri ne hanno dato una loro interpretazione, abbinandoli secondo regole di styling fedeli ai propri codici stilistici. Ma come, noi comuni mortali, possiamo indossarli senza sembrare appena uscite dalla palestra? La formula è semplice: proporzioni + lunghezze giuste = look wow.

Leggings + felpa con zip + long coat

In linea di massima quindi il consiglio che sentiamo di darti è quello di metterti davanti allo specchio e capire quale parte della tua silhouette vuoi mettere in risalto. Se vuoi mantenere un buon livello di comfort zone allora puoi indossare i leggings giocando con lunghi coat sopra a shirt over e kitten heels. Oppure optare anche per crop top e cardigan o scarf jacket. Ma comunque nulla ti vieta di sfruttare il layering e sfoggiare i tuoi leggings sotto a una gonna midi per un effetto street style.

Leggings + midi skirt + blazer

Se invece ti senti abbastanza audace allora mettili in bella mostra e rendili i veri protagonisti del tuo outfit. I leggings da standing ovation in questo caso sono quelli neri lucidi o effetto pelle. Entrambi giusti sia di giorno, sia di sera, ma trasformisti a seconda di come vengono abbinati. Più rock alla Olivia Newton John di Grease se matchati a biker jacket, più glamour e casual se indossati con boots al ginocchio e una cappa chiusa da una spilla gold.

Gigi Hadid con leggings neri + bomber di pelle

Cercare il giusto equilibrio tra parte superiore e inferiore risulta quindi fondamentale. Nel dubbio punta sempre sul nero e se ti va di provare qualcosa di diverso… scegli il modello a pinocchietto! Ancora più unconventional? Forse, ma aggiungi un top con tanti fiocchi, un bomber alla Hailey Bieber e un paio di ballerine Mary Jane. Finisci con gli accessori e … Les jeux sont faits.