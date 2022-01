S otto sotto… l’intimo ci fa sempre innamorare follemente! Ecco i completi, le sottovesti e i body must-have del momento a cui (ci scommettiamo!) non riuscirai a dire “no”

Un look ben riuscito si costruisce dalle fondamenta, ovvero dall’intimo!

Studiare un mix and match nel dettaglio senza tenere conto di cosa si porterà sotto a tutto nasconde delle insidie importanti per il fitting dell’outfit, oltre ad essere davvero molto poco chic.

La lingerie giusta è infatti un’alleata strategica capace di aiutarci nel portare meglio qualsiasi abito: sbagliarla può significare dover “litigare” tutto il giorno con la scollatura o con una cucitura troppo evidente, mentre azzeccarla può dare una sensazione di self-confidence assolutamente unica. Ci hai mai fatto caso?

Senza contare il fatto che oggi come oggi l’intimo è spesso troppo bello per essere nascosto sotto ai vestiti e portalo in bella vista è qualcosa che piace sempre di più… le passerelle insegnano!

Insomma la scelta della lingerie non è mai da sottovalutare, tanto più che le collezioni underwear correnti – tra seta, pizzo, tulle e cotone morbidissimo - ci propongono pezzi davvero irresistibili ai quali sarà praticamente impossibile dire “no”. E quindi voilà: ecco la nostra selezione di biancheria intima tutta da amare!

Completini intimi

Bralette, triangolo o push-up? E ancora: slip, culotte o brasiliana? Le alternative quando si tratta di intimo sono tantissime e tutte molto personali. Di qualunque “team” tu sia però, sappi che le proposte di completini all’interno delle collezioni correnti sono davvero sfiziose e tutte bellissime anche da inserire in look con lingerie “a vista”!

Ricami in pizzo, tulle see-through ma anche stampe very cute e dettagli gioiello, sono quanto di più glamour tu possa infilare nel cassetto della biancheria intima… cosa aspetti a fare la tua scelta?

1/5 Completo in charmeuse MOMONÌ

Credits: momoni.it 2/5 Completo animalier LOVE STORIES

Credits: lovestoriesintimates.com 3/5 Completo in pizzo con slip anni '80 e dettagli gioiello INTIMISSIMI

Credits: intimissimi.com 4/5 Completo bicolor OYSHO

Credits: oysho.com 5/5 Completo in pizzo bicolor & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Body

Tornato alla ribalta direttamente dagli anni ’80, il body è diventato un nuovo must-have capace di risolvere ben più di un look.

Capace di uscire dalle “solite logiche” della lingerie, è infatti un pezzo da sfruttare spesso e volentieri anche da vero protagonista del look. E i designer di underwear se ne sono accorti eccome, infatti hanno arricchito le collezioni con quanti più body possibili offrendoci una varietà pazzesca!

Manica lunga, con spalline, in voile o coloratissimo? Ecco la nostra selezione di body, non ti resta che puntare il tuo preferito!

1/5 Body con logo all-over GUCCI

Credits: gucci.com 2/5 Body push-up H&M

Credits: hm.com 3/5 Body in cotone stampato con scollo a cuore BURBERRY

Credits: mytheresa.com 4/5 Body in tulle see-through DOLCE & GABBANA

Credits: mytheresa.com 5/5 Body a manica lunga TEZENIS

Credits: tezenis.com

Sottovesti

Da Nove Settimane e Mezzo in poi, per chiunque, quello della sottoveste è il pezzo di lingerie più hot che si possa indossare. Ecco dunque che si tratta di un capo intimo da sfruttare spesso come pezzo nightwear raffinato (specie nelle versioni "tutina"), oppure come “gregario del look” da far sbucare maliziosamente da sotto un indumento a contrasto.

Ebbene, qualunque sia l’utilizzo che preferisci fare del tuo slip-dress in seta, siamo certi che non potrai restare indifferente alle nuove proposte. Animalier, pizzo a contrasto, ricami e colori sfiziosissimi sono tutti qui, pronti a tentarti… prova a resistere se ci riesci!

1/5 Sottoveste animalier con pizzo a contrasto VICTORIA'S SECRET

Credits: victoriasecrets.com 2/5 Sottoveste con bordi in pizzo GILDA & PEARL

Credits: farfetch.com 3/5 Tutina in seta FLEUR DU MAL

Credits: farfetch.com 4/5 Sottoveste con ricamo sulla scollatura LA PERLA

Credits: laperla.com 5/5 Tutina a sottoveste con pizzo a contrasto ZARA

Credits: zara.com