D a body al completo in pizzo, dal corsetto ai dettagli preziosi, ecco un focus sull'intimo più glam da indossare l'ultima notte dell'anno.

L’intimo non è mai da sottovalutare, lo sappiamo bene. Anzi, è una fashion mania a tutti gli effetti. La creatività ormai punta alle stelle, le proposte si moltiplicano e c’è davvero da perdere la testa. A maggior ragione per l'ultima notte del dell'anno: la lingerie per Capodanno 2022-23 dev'essere TOP. Chic, trendy, sensuale, intrigante. Ma anche comoda. Un concentrato degli aggettivi prediletti dalle it-girls, insomma.

E adesso siamo più esigenti del solito. Perché la lingerie a vista continua a far furore, come i capi see-through (leggi trasparenze). Ergo, diventa assai difficile resistere alla tentazione di mostrarla. O perlomeno lasciarla intravedere.

Ma d’altra parte, qualunque sia il tuo outfit per il fatidico 31 dicembre, prima di indossare tutto il resto devi guardarti allo specchio e ritrovarti a sorridere soddisfatta: questo l’obiettivo. Si accendano quindi i riflettori sulla nostra selezione di novità!

Il body

Il body è uno dei capi più trendy del momento, ergo puoi sceglierlo come complice anche per questo Capodanno. Vietato nasconderlo sotto gli altri indumenti, le opzioni sono due soltanto: lasciare che si intraveda, magari facendo capolino da un blazer, o sfoggiarlo in tutta la sua sensualità. Indossandolo a mo’ di top.

In tutti i casi scegli un modello in tessuto lieve; la trasparenza può essere un quid in più, ma non è necessaria. Ci sono anche varianti molto originali, per esempio arricchite da frange o dettagli cut out.

1/3 Body in pizzo e tulle - Intimissimi

Credits: Curtesy of press office 2/3 Body con inserto in maglia effetto plissettato - Wolford

Credits: Curtesy of press office

3/3 Body in pizzo e tulle con frange - Twinset

Credits: twinset.com PREV NEXT

L'eleganza del pizzo

Anche questa volta parlando di lingerie per Capodanno 2022-23, un posto d’onore spetta – e sempre sarà così – al pizzo. E che tu abbia deciso per l’intimo a vista oppure no, non fa differenza: il pizzo farà la sua parte nel rendere speciale l’ultima notte di quest'anno che ci saluta. Perché è un po’ magico, riesce sempre a farci sentire più sexy, cool, sicure.

Non ci sono particolari dritte relative a colori, modelli e tipologie. Qualunque sarà la tua scelta, non sbaglierai.

1/3 Bralette Lilia - Yamamay

Credits: yamamay.com 2/3 Body in pizzo con coppe imbottite - H&M

Credits: 2.hm.com 3/3 Completo in pizzo Tezenis

Credits: tezenis.com PREV NEXT

Rosso portafortuna

Sei affezionata alla tradizione dell’intimo rosso per Capodanno e, per quanto riguarda alla questione della fortuna, sei del partito “non è vero ma ci credo”? Ben venga, le proposte naturalmente fioccano. E accanto al pizzo, le più fashion fanno rima con seta e raso.

Non solo fuoco. Le gradazioni del rosso sono tante, si sa. Proprio questo può essere il dilemma più difficile da sciogliere. Ti diamo un input: l’armocromia può essere risolutiva!

1/4 Slip ricamati - Zara

Credits: zara.com 2/4 Bralette imbottita in raso - Chitè

Credits: chite-lingerie.com 3/4 Slip sgambato in raso - Chitè

Credits: chite-lingerie.com 4/4 Completo Primark

Credits: primark.com PREV NEXT

Il nero

Sempre chic, sempre raffinato, il nero non si discute. Neppure in fatto di lingerie. Via libera anche per la notte del 31 dicembre, non potrebbe essere altrimenti. Ma sai che c’è? Punta sulla creatività, su un intimo che un po’ si allontani dai grandi classici.

Gioca la carta del retrò, che continua a sedurre a proposito di moda e senza distinzioni tra sopra e sotto. Oppure rompi gli schemi con un paio di boxer. O scegli un intimo nero, sì, ma ravvivato da inserti di altri colori. Anche sparkling. Insomma, eccoti servita la lingerie (in black) per Capodanno 2022-23.

1/3 Reggiseno push-up in pizzo Christmas lace - Emporio Armani

Credits: .armani.com 2/3 Boxer in pizzo - Fleur du mal

Credits: fleurdumal.com 3/3 Body con logo 4g ricamato - Guess

Credits: guess.eu PREV NEXT

Gli altri colori glam

No, non sei orientata per il rosso e neppure per il nero. Vuoi che la tua lingerie per Capodanno sia di un altro colore. Vuoi distinguerti, ecco. Bene, anzi benissimo! Ci sono opzioni che restano vicine al concetto di “classico”, altre che rispecchiano egregiamente i trend della stagione.

Nel primo caso, non abbiamo dubbi: il blu notte, di gran classe, si colloca in pool position. Ma anche il bordeaux sfodera parecchi argomenti validi. Nel secondo caso, invece, non poteva che scendere in campo il rosa. Anzi,il pink: più acceso e vivace. Altre idee glam? Verde smeraldo e champagne.

1/3 Reggiseno a balconcino - Passionata Chantelle

Credits: chantelle.com 2/3 Bralette Love Lace - Love Stories

Credits: lovestoriesintimates.com 3/3 Camellia Thong - Coco de Mer

Credits: coco-de-mer.com PREV NEXT

Preziosi dettagli

La moda che "brilla" imperversa, inevitabile che il fenomeno coinvolgesse anche la lingerie! E la questione, in effetti si fa parecchio interessante. Soprattutto a proposito di Capodanno. Applicazioni di strass o perline, sottili e maliziose catene, piccoli anelli diventano vezzi che impreziosiscono set o pezzi singoli.

Segnaliamo anche i reggiseni gioiello, in cui proprio il “gioiello” non è più dettaglio bensì materia prima dominante. Da esibire, senza eccezioni.

1/3 Reggiseno monogram con strass - Saint Laurent

Credits: ysl.com 2/3 Slip alto pizzo e strass - Chiara Ferragni

Credits: it.chiaraferragnibrand.com 3/3 Reggiseno gioiello - Pinko

Credits: pinko.com PREV NEXT

Corsetti e brassière

Il 2022 ha segnato la grande rivincita del corsetto. E adesso si va oltre, per la gioia di tutte le fashioniste. Perché adesso tocca alle versioni underwear, non più relegate al suddetto stato ma protagoniste di outfit sia da sera che da giorno.

Il corsetto sostiene, seduce, intriga. Ci riporta a epoche remote. Ed è anche uno dei (pochi) casi in cui non subentrano, o sono ai minimi termini, rivisitazioni contemporanee. Allora sì, corsetti e brassière rappresentano un’idea grandiosa anche per Capodanno. Osa, puoi – anzi devi – farlo!

1/3 GG net corset - Gucci

Credits: gucci.com 2/3 Brassière imbottita nera con pizzo Leavers - La Perla

Credits: it.laperla.com 3/3 Bustier strass jersey - Patrizia Pepe

Credits: patriziapepe.com PREV NEXT