Non c’è niente da fare: il look di Jennifer Lopez a Capri era mozzafiato

I l look di Jennifer Lopez a Capri è favoloso e ci svela i trend più hot da provare subito!

Mozzafiato: non c’è altro modo per descrivere il look di Jennifer Lopez a Capri. Fresca di nozze con il suo amato Ben Affleck, la popstar si esibita sul palco nella Certosa di San Giacomo per un evento di beneficenza. A 53 anni, JLo ha dimostrato, ancora una volta, di essere una regina di stile, sfoggiando un outfit eccezionale!

Per l’occasione la cantante ha infatti indossato una tutina tigrata, cosparsa di cristalli e caratterizzata da un gioco di trasparenze. “Vi darò tutto quello che ho, vi darò il mio cuore", ha gridato dal palco prima di realizzare un medley favoloso con le canzoni degli anni Settanta di artiste come Donna Summer, Diana Ross, Gloria Gaynor e Chaka Khan.

Il look strepitoso di Jennifer Lopez ci racconta uno dei trend dell’estate 2022. La tuta infatti è un must per affrontare con stile la stagione calda. La catsuit, ovvero la tuta aderente, è fra i trend più amati di questo periodo con tante interpretazioni e varianti per tutti i gusti.

Sfrontate, sensuali e strepitose, le tutine effetto seconda pelle si indossano day to night. Celebrano l’emancipazione femminile e disegnano al meglio il corpo, ma soprattutto si adattano a ogni occasione, grazie ad abbinamenti e accessori differenti. Si possono sfoggiare la sera con décolletées slingback, ma le catsuits sono perfette pure con platform e sandali con tacco a spillo.

Jennifer Lopez ci svela anche come completare il look con la tutina. Questo capo è ideale con spolverini maxi e dalla texture leggera, proprio come quello – zebrato – indossato da JLo all’inizio del concerto. In alternativa si può optare per un blazer con taglio sartoriale, aggiungendo body chain, bangles e gioielli bold.

Ma il look di Jennifer Lopez a Capri (o Jennifer Affleck, come ha scelto di farsi chiamare dopo le nozze con il divo di Hollywood) ci svela un’altra tendenza: le fantasie animalier. Ideali per un effetto glam, sono wild e decisamente cult. Nello specifico la stampa zebrata è eccezionale se matchata con capi grigio chiaro oppure con accessori verde smeraldo, viola o fucsia.

Le animal print, d’altronde, stanno bene proprio a tutte. Regalano quel tocco in più che serve per dare una scossa al look, trasformando chiunque in una donna coraggiosa, ribelle e sicura di sé, proprio come Jennifer Lopez. L’abbinamento stampa animalier e catsuit dunque è assolutamente da provare!