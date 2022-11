A lla prima uscita pubblica con Totti, Noemi Bocchi non sbaglia e ci regala un look semplice, ma sensuale, decisamente imperdibile!

Semplice e sensuale: Noemi Bocchi non sbaglia e alla prima uscita pubblica con Francesco Totti sceglie un look total black e minimal, decisamente chic. Dopo l’addio a Ilary Blasi, le polemiche e i gossip, l’ex calciatore della Roma ha deciso di uscire definitivamente allo scoperto con la fidanzata Noemi. E lei non ha deluso le aspettative.

In occasione della cerimonia dei Globe Soccer Awards 2022 i due si sono presentati sul red carpet mano nella mano, più innamorati che mai. A Doha, la Bocchi ha puntato su un outfit tanto discreto quanto elegante, scegliendo il nero, un colore con cui non si sbaglia mai.

In abito sottoveste black, Noemi ha attirato l’attenzione di tutti, conquistando con il suo charme. La scelta della compagna di Totti è ricaduta su uno slip dress con spacco laterale, perfetto per esaltare la sua silhouette. Un abito dalle linee morbide, lungo e con spalline, caratterizzato da una profonda scollatura e decorato da un sottilissimo laccetto centrale.

Per completare l’outfit, Noemi ha abbinato al long dress una pochette e sandali nude, esaltando la scollatura con un collier. Nessun accessorio appariscente, zero eccessi: la fidanzata di Totti ha preferito sfoggiare un look iperfemminile, ma semplice, dimostrando quanto basti davvero poco per apparire impeccabili.

Il nero d’altronde è un colore con cui è impossibile fallire. Sta bene a tutte e ha un fascino senza tempo impossibile da battere. L’ideale per un look come quello di Noemi Bocchi, misterioso ed elegante. Per l’occasione anche Totti è apparso in grande forma, scegliendo un outfit coordinato con la compagna: uno smoking.

Il red carpet a Doha è stato una prova importante per Francesco e Noemi che entrambi hanno superato a pieni voti. Totti era presente al Globe Soccer Awards 2022 come ambasciatore della Lega Serie A, un viaggio arrivato dopo il primo incontro in tribunale con l’ormai ex moglie Ilary Blasi. Il look scelto dalla Bocchi conferma il suo stile e carattere: sin dall’inizio della relazione con Totti, Noemi si è sempre tenuta lontano dai riflettori, evitando scandali e commenti.

Una storia, quella con l’ex capitano della Roma, arrivata dopo la separazione da Ilary Blasi. Nata – si vocifera – su un campo da padel e coronata dalla scelta di andare a vivere insieme in un appartamento nella zona Nord della Capitale. Ora la coppia ha scelto di fare un nuovo passo avanti, presentandosi ufficialmente sul red carpet. E la scelta del look, almeno per ora, sembra dimostrare che la strada percorsa è quella giusta.