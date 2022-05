I l look di Miriam Leone ai David di Donatello è l'ispirazione chic e retrò che stavamo aspettando

Bella, chic e retrò: Miriam Leone ha conquistato i David di Donatello con la sua bellezza, sfoggiando, per l’ennesima volta, la sua innata eleganza. I premi dedicati al cinema italiano si sono svolti a Roma, portando sul red carpet tantissime celebrity.

Fra le bellissime attrici che hanno calcato il tappeto il tappeto rosso anche Miriam Leone che si è distinta per aver aggiunto un tocco di bianco ai tanti look neri indossati dalle star di casa nostra. Favolosa e incantevole, l’ex Miss Italia è apparsa in tutto il suo splendore, valorizzata da un abito Valentino black&white bon ton e retrò.

L’attrice ha ottenuto una nomination come Miglior Attrice per aver vestito i panni di Eva Kant in Diabolik, film dei Manett Bros. Per l’occasione dunque Miriam ha scelto un outfit che celebrasse la compagna del celebre ladro, super elegante e chic grazie a un’ampia gonna e a un corpetto bianco. Ad accompagnarla all’evento una persona speciale: suo marito Paolo Carullo con uno smoking dal taglio classico.

L’abito di Miriam, firmato Valentino, è un concentrato di raffinatezza black&white, grazie a un bustino bianco con un fiocco nero e una gonna scura. Un look very chic, impreziosito da dettagli che non sono passati inosservati. Prima di tutto dei guanti in tulle nero, impalpabili e deliziosi, perfetti per aggiungere un dettaglio chic e omaggiare le dive degli anni Quaranta.

Strepitosi pure i gioielli: un tocco di classe che ha illuminato Miriam, esaltandone la bellezza. L’attrice ha infatti indossato una parure costituita da orecchini, anelli e collana in smeraldi e diamanti della collezione Serpenti Tubogas di BVLGARI.

Bella, anzi bellissima, Miriam Leone sa perfettamente come esaltare il suo fascino naturale, scegliendo look semplici, ma al tempo stesso originali. La sua nuance preferita? Il bianco, che si abbina alla perfezione alla sua palette di colori.

Nel pomeriggio, poco prima del red carpet dei David di Donatello, Miriam Leone aveva partecipato a una cerimonia presso il Quirinale con tutti i candidati. Per l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’attrice aveva indossato un look total white con giacca e pantalone, firmato Valentino. Per completare l’outfit la star siciliana aveva optato per delle decolleté color nude by One Stud e una bag Locò carta da zucchero. Immancabili i gioielli Bulgari, l’ideale per illuminare l’intero look e rendere ancora più luminoso il volto dell’attrice.