I l look di Leni Klum (ricoperta di paillettes) è favoloso e assolutamente imperdibile!

A soli 18 anni, Leni Klum detta già le tendenze e su Instagram ci lascia senza fiato grazie a un look scintillante. D’altronde se sei la figlia di una super top come Heidi Klum non potrebbe essere altrimenti.

Occhi azzurri, lunghi capelli castani e un fisico minuto, Leni, nonostante la giovane età, è già una influencer e modella conosciuta a livello mondiale. Primogenita di Heidi Klum e Flavio Briatore, è cresciuta con la top e il cantante Seal che l’ha ufficialmente riconosciuta quando era piccola e che lei considera suo padre a tutti gli effetti. Nonostante viva a Los Angeles, Leni è legatissima all’Italia e fra le tappe della sua estate c’è anche Capri.

L’isola quest’anno ha ospitato numerosi eventi che hanno attirato vip e celebrity di fama internazionale. Fra loro Leni Klum che ha sfoggiato un mini dress ricoperto di paillettes, abbinato a sandali gioiello. L’abito monospalla e grigio perla era l’ideale per mettere in risalto l’abbronzatura della top model che ogni giorno di più sembra assomigliare a mamma Heidi.

Luminosi e chic, i vestiti con paillettes sono una tendenza che non sembra destinata a passare di moda. Spesso considerati difficili da indossare e abbinare, in realtà gli abiti con lustrini sono una garanzia di glamour. La scelta non riguarda solo il taglio del dress, ma anche le paillettes. Quelle abbaglianti e grandi tendono infatti ad allargare la silhouette, mentre se sono opache e in tonalità diverse dall’oro e dall’argento la faranno apparire più ristretta.

Il vestito corto con paillettes è sempre una garanzia, adatta per qualsiasi tipo di fisico. A regalare vibes differenti saranno gli accessori e il beauty look, partendo dal rock sino al bon ton. La fonte d’ispirazione (di sicuro anche per Leni Klum), resta Jennifer Lopez, fra le prime a sdoganare – sul palco e fuori – l’abito di lustrini.

Chi non ama le versioni mini potrebbe optare per un abito midi in paillettes dal sapore vintage. Mentre per le grandi occasioni non c’è niente di meglio di un vestito lungo con paillettes, da scegliere in nuance elegantissime, come il grigio o il nero. Se l’idea di essere coperta dalla testa ai piedi di bagliori ti mette a disagio potresti scegliere un dress con paillettes posizionate ad hoc solamente in alcuni punti. L’alternativa? La jumpsuit con lustrini: un sogno chic da provare almeno una volta!