E legante e sensuale, Kylie Minogue ci regala la perfetta ispirazione per l'inverno: il suo look total white ricco di strass è una vera bellezza, l'ideale soprattutto per le feste che si avvicinano

Arriva giusto in tempo per le feste di Natale, la splendida ispirazione per l'inverno in fatto di look: a regalarcela è Kylie Minogue, che con il suo fascino senza età ha sfoggiato un outfit total white che racchiude in sé bellezza, sensualità e voglia di osare. In fatto di stile, la cantante australiana sa il fatto suo ed è da sempre un'icona di semplicità amata da tutti. Questa volta però ci mette un pizzico di pepe, e il risultato è davvero strepitoso.

Il suo look total white è firmato Stella McCartney, ed è un mix di due collezioni distanti tra loro (nel tempo, e non solo). Ma Kylie riesce a sorprenderci, con una combinazione esplosiva che ci lascia senza fiato. Strass e diamanti sono il tocco glamour che trasforma un mini abito in una vera e propria creazione gioiello, da cui prendere spunto per le occasioni speciali - o semplicemente per una serata all'insegna del divertimento.

A catturare l'attenzione è proprio il minidress, un capolavoro scintillante proveniente dalla recentissima collezione Stella Spring 2022. "Un rinnovamento e un ritorno alla vita (notturna), per una donna che vive nel momento e che è consapevole del domani" - questo lo slogan della collezione, e Kylie Minogue lo incarna appieno. L'abito, impreziosito da centinaia di strass luccicanti (che quest'inverno sono uno dei trend più luminosi, come ci ha mostrato la sempre elegantissima Kate Middleton), si adegua morbidamente alle forme del corpo e dona luce all'outfit.

Ma il punto forte del look è senza dubbio il cappotto. Il "Susie coat" di Stella McCartney è un must have dell'inverno: lungo e morbido, realizzato in lana bianca e con ampi bottoni color argento ad arricchirlo, è il perfetto complemento per qualsiasi occasione. Che lo si indossi con un mini abito, come Kylie ci insegna, o con un look da giorno, è sempre trendy e super glamour. Il cappotto arriva dalla collezione 2015, tuttavia è un capo che non passa mai di moda e che dovremmo avere tutte nell'armadio.

Elegante, sensuale, spregiudicata: questa è la Kylie che ci piace. Il suo look total white è l'ispirazione che stavamo aspettando per questo inverno, un mix eterogeneo che possiamo scomporre a piacimento per sfruttarlo in ogni occasione. Il lungo cappotto candido è l'ideale per tutti i giorni, caldo e confortevole ma allo stesso tempo super chic. Mentre il minidress racconta di voglia di vivere e divertirsi, di serate con le amiche e lunghe nottate sfrenate.