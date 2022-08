Una sensuale sirena rock: Madonna saluta la Sicilia in grande stile

U n abito floreale su sfondo nero con corpetto evidenzia le sue forme, un paio di slingback con tacco vertiginoso slancia la figura: il look di Madonna è un omaggio all'Italia

Vacanze italiane per Madonna che ha salutato la Regione con un omaggio su Instagram in grande stile; la diva pop rock che ha rivoluzionato il mondo musicale è da sempre una icona di stile e non smette di stupire. L’ultimo look di Madonna è quello di una sensuale sirena rock. L’abito floreale midi che segue la silhouette del corpo presenta uno sfondo nero ma è decorato da una fantasia all over.

Gli occhi più attenti lo avranno già riconosciuto: è un abito Dolce&Gabbana che sembra celebrare in pieno lo stile italiano delle vacanze di Madonna. L’abito con corpetto non attira l’attenzione solo per la stampa ma anche per lo spacco vertiginoso che la star ha sfruttato per le foto. In posa prima su un divanetto e poi accanto ad una iconica Vespa, Madonna mette in mostra quello che è il suo look.

Non solo un abito con corpetto a fasciare il suo corpo ma sono gli accessori a dare il tocco in più: una cascata di collane di varie dimensioni, i mitici guantini in pizzo, un anello con la M di Madonna e ovviamente maxi orecchini a forma di cuore.

L’abito corpetto presenta la scollatura a cuore, si tratta di un taglio che valorizza moltissimo il corpo della cantante che risulta una vera sirena rock con questo outfit. Se il dress è firmato Dolce&Gabbana pe le calzature Madonna si affida a Versace; un paio di décolleté con tacco a spillo e slingback. Realizzate in pelle nera, rappresentano senza dubbio l’artigianalità italiana a cui la cantante pop è legatissima.

La Sicilia non è stata solo la meta delle vacanze ma anche l’occasione per festeggiare il 64esimo compleanno; in compagnia dei suoi figli ha trascorso giornate spensierate e ha pensato di mostrare il proprio look in un carosello social proprio per omaggiare l’Italia.

Non solo una cascata di collane di diamanti, un anello con l’iniziale del nome d’arte e i guanti ma anche un mix di bracciali tra cui uno con la scritta <<provoke>>. L'icona pop non smette di stupire, con questo look mostra come rock e sensualità possano andare a braccetto, mettendo in evidenza a pieno la sua personalità.