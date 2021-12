Il maglione natalizio di Kate Middleton è la chicca (made in Italy) che ci fa sognare

K ate Middleton incanta con un look natalizio dai tocchi bon ton: il suo christmas jumper è estremamente chic... e made in Italy

Made in Italy e super chic: ecco il maglione natalizio di Kate Middleton! La moda del maglione natalizio colpisce proprio tutti: star del cinema, soubrette, influencer e anche Duchesse. L’ultima a mostrarsi con un christmas jumper è proprio lei: la bellissima e sempre impeccabile Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge durante un evento natalizio ha ceduto al richiamo del Natale sfogliando un christmas jumper made in Italy di tutto rispetto. Nulla a che vedere con gli imbarazzanti maglioncini indossati da Bridget Jones ma un vero e proprio accessorio chic: niente renne, elfi, pinguini o fiocchi di neve ma un cardigan rosso con roselline ricamate e bottoni gioiello. Il capo porta la firma italiana di Miu Miu; non è la prima volta che la moglie del principe William indossa il brand made in Italy in occasioni formali.

Il maglione natalizio di Kate Middleton è firmato Miu Miu e compare nel trailer del concerto natalizio in onda il 24 dicembre. L’apparizione con il cardigan impreziosito da bottoni gioiello è sugli spalti del corpo dell’Abbazia di Westminster dove con un sorriso confortante annuncia l’evento tradizionale atteso proprio per la vigilia di Natale.

Alla vigilia dei suoi 40 anni, Kate Middleton sfoggia un festive style bon ton con il colore principe delle feste. L’elegante cardigan con roselline ricamate le regala il look impeccabile di sempre grazie al colletto bianco a contrasto. Un christmas jumper tradizionale con lavorazione jacquard bianca e nera che dimostra quanto si possa essere classy e chic in perfetto stile natalizio.

Kate è conosciuta per essere fortemente legata alle tradizioni, per questo motivo i suoi outfit in vista delle festività fanno sempre grande scalpore e destano curiosità. Dopo aver indossato un cappotto rosso con maxi fiocco, sfoggia un delizioso cardigan natalizio in stile bon ton.

Il Prezzo? Sul sito web di Miu Miu l’esclusivo cardigan indossato da Kate Middleton è in vendita al prezzo di 1400 euro. Il maglione è un pezzo cult e luxury che ben si addice alla Duchessa.