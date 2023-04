Barbie girl in a Barbie world: sì, il look di Margot Robbie è già iconico

O de al rosa e a una delle stampe più iconiche di sempre! Ecco il look "Barbie girl" di Margot Robbie che fa impazzire la rete

Life in plastic, it's fantastic e il look di Margot Robbie ce lo conferma! Eh sì, perché la talentuosa attrice australiana protagonista dell’ultimo film diretto da Greta Gerwig, Barbie, vestendo i panni della bambola più celebre del mondo ha già fatto scuola in fatto di stile. I suoi look sono a dir poco iconici, in particolare uno, che, siamo sicure, impazzerà sulle spiagge così come in città, nella prossima stagione estiva. Ma in cosa consiste questo outfit in perfetto Barbie style? Ve lo sveliamo subito.

Barbie principessa, Barbie superstar, Barbie Malibù, Barbie ballerina, la leggendaria bambola americana ha vestito, negli anni, una miriade di panni diversi e Margot Robbie ne vestirà altrettanti nel film che la vede protagonista accanto a Ryan Gosling interprete di Ken, in un live action da ben 100 milioni di dollari. Recentemente sui social sono apparse le prime immagini di quello che è senza dubbio l’adattamento cinematografico più atteso dell’anno e che vede Margot Robbie sfoggiare un outfit da cui prendere totale ispirazione.

Stampa Vichy e rosa Barbie

Le temperature stanno per alzarsi, gli abiti diventano più leggeri, più corti e impalpabili e i colori pastello così come i pattern, tornano protagonisti in tutta la loro allure raffinata. E chi meglio di Barbie può saperlo? Ed è proprio sulle assolate spiagge di Malibù che sfoggia un abito già diventato virale. Un’ode al rosa -c’era forse bisogno di dirlo?- in tutta la sua delicatezza romantica e un omaggio a una stampa tanto cara alle varie versioni di Barbie, la stampa Vichy. Il look di Margot Robbie, scelto non a caso come protagonista dei primi frame del trailer ufficiale della pellicola, si compone di un mini abito in cotone bianco con stampa Vichy rosa pastello e un cappello a tesa larga con la medesima stampa e nel medesimo colore.

Le spalline sottili e il bel fiocco laterale in vita, vengono sublimati da accessori in pieno stile Barbie! Di cosa si tratta? Di un paio di orecchini e di una collana che omaggiano il mare con la loro forma a conchiglia e in una nuance che anche stavolta attinge a piene mani all’iconico rosa Barbie. Ankle strap ai piedi, totally pink, of course, e sorriso smagliante completano l’opera facendo entrare questo outfit di diritto nell’olimpo più rosa che ci sia e nella wish list di migliaia di fashion addicted.