M argot Robbie è Barbie non solo nell'omonimo film, ma anche nella vita di tutti i giorni con look pink favolosi!

Margot Robbie non è Barbie solo sul grande schermo, ma anche quando viaggia! L’attrice è stata fotografata in Australia dove è arrivata per il tour promozionale del film di Greta Gerwig dove recita accanto a Ryan Gosling nei panni di Ken. Per l’occasione la star ha scelto di indossare il colore iconico di Barbie, un rosa confetto perfetto per dare un tocco di originalità a ogni look.

Margot ha infatti scelto di indossare una giacca pink abbinata a panta morbidi ed eleganti, un top bianco e una mini clutch black. Un look decisamente in linea con quelli sfoggiati nel film che la vede protagonista e che porterà per la prima volta la bambola più famosa al mondo sul grande schermo. Il rosa d’altronde è uno fra i colori più in dell’estate, una nuance da non perdere per creare abbinamenti audaci e per farsi notare.

Il bello di questa tonalità? Le sfumature possibili sono pressoché infinite, dal rosa antico al rosa pastello, passando per il rosa shocking, l’orchid pink, il rosa pesca e il rosa bubblegum. Come sfoggiare questa nuance? A svelarcelo è proprio Margot Robbie. Vestirsi di pink dalla testa ai piedi infatti è sconsigliato, meglio puntare su uno o due pezzi, accostati ad altri colori. Ad esempio il bianco, il beige, il nero e l’azzurro.

Se vuoi provare la magia del rosa, imita Margot: scegli un capo o un accessorio pink. Come un capospalla orchid pink con top e jeans chiari oppure crop top rosa bubblegum con gonna in ecopelle black e giacca. Da provare anche un abito, lungo o midi, rigorosamente pink e nella versione cut out, di gran moda in questi mesi estivi. Largo spazio pure agli accessori come borse e scarpe, da abbinare ad outfit semplici, ma d’effetto.

E se proprio non puoi fare a meno di un look total pink prova quello scelto da Margot Robbie per la presentazione ufficiale di Barbie a Los Angeles. Un abito cut out mini con scollatura all’americana e una stampa a pois bianchi su uno sfondo fucsia. Un pezzo particolare e originale (creato appositamente da Valentino per l’attrice) da mettere nell’armadio e da abbinare proprio come farebbe Barbie: con una mini bag a tracolla gialla e tacchi a spillo bianchi. Un look iconico, proprio come tutti quello indossati dalla star durante il press tour della pellicola che promette di dettare moda nei prossimi mesi.