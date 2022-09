Matilda De Angelis brilla e scintilla: il (micro) look per il compleanno è top

M atilda De Angelis ci conquista con un micro look in PVC che anticipa le tendenze dell'autunno

Matilda De Angelis brilla per il suo compleanno grazie a un look psichedelico imperdibile. La modella e attrice ha festeggiato insieme agli amici più cari il suo compleanno con un party casalingo e super chic, come nel suo stile.

Per l’occasione Matilda ha sfoggiato un outfit favoloso: un micro completo due pezzi con top e minigonna in PVC. Particolarissimo anche il colore, con dettagli rosa e sfumature arcobaleno. Una vera e propria meraviglia fashion perfetta per esaltare lo spirito libero ed estroso dell’attrice.

Classe 1995, Matilda De Angelis è fra le attrici più apprezzate del momento, apprezzata non solo per le sue doti recitative, ma anche per il suo stile. Nonostante la giovane età infatti la star italiana è riuscita a imporsi come icona di moda, grazie alla capacità di scegliere look originali e di tendenza.

Come quello indossato per il suo compleanno con materiali e colori che raccontano i nuovi trend fashion. Amatissimo da star come Kylie Jenner e Kim Kardashian, il PVC quest’anno si prepara a conquistare non solo gli accessori, ma anche numerosi capi, dal trench ai pantaloni, sino ai miniabiti. E per chi pensa che questo materiale sia troppo complicato da abbinare, Matilda De Angelis ha già la risposta. Per il suo look futuristico infatti rinuncia agli accessori e sceglie calzature semplici, esaltando al massimo un capo originale e che si fa notare.

Una regola generale che vale sempre quando scegliamo di indossare abiti in PVC. Se il capo è colorato la via da seguire è quella della semplicità, se invece è nero (una scelta che fa spesso Kim Kardashian), l’ideale è accostare l’abito a colori fluo come il fucsia, il verde lime, il blu elettrico o il giallo.

Voglia di osare come Matilda? Per l’autunno il consiglio è quello di provare i pantaloni in vinile. A vita alta, ma al tempo stesso morbidi e comodissimi, sono una soluzione super classy all-day-long. Soprattutto nei colori neutri come rosa baby o beige, ma anche nelle tonalità bordeaux e rosso lacca. Da non perdere pure le gonne mini e dal tocco punk come quella dell’attrice italiana.

Mentre per gli abiti largo spazio alle linee romantiche e chic che evidenziano il punto vita. Infine non possono mancare i capispalla in PVC, funzionali e di tendenza in autunno. Dal trench romantico al blazer di ispirazione maschile, sino alle cappe e ai cappottini.