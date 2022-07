Kim Kardashian stupisce (ancora): il look in passerella è pura provocazione

K im Kardashian in Balenciaga ci lascia ancora senza fiato ed è lei, con un look provocatorio, la regina delle passerelle

Kim Kardashian stupisce ancora con i suoi look, sfilando in passerella per Balenciaga. L’influencer e star televisiva adora la provocazione, soprattutto quando si parla di moda e non rinuncia a sfoggiare abiti audaci, originali e che fanno notizia.

Kim, fedele al suo spirito ribelle, si è presentata all’evento di Balenciaga indossando un abito di paillettes e una maschera integrale che lasciava intravedere solo la lunga chioma bionda. Giusto il tempo di salutare North, la figlia di nove anni seduta in prima fila alla sfilata, e la madre Kris Jenner, poi la Kardashian è entrata nel backstage per prepararsi.

La sfilata del brand infatti è stata una fra le più rivoluzionarie della Settimana dell'Alta Moda di Parigi. Merito di Demna Gvasalia che ha voluto in passerella una schiera di celebrity, da Bella Hadid a Dua Lipa, passando per Nicole Kidman e Naomi Campbell. La più chiacchierata, ovviamente, è stata Kim Kardashian, che ormai da qualche tempo è entrata a pieno titolo nel mondo dell’alta moda.

Se qualche mese fa la star dei reality ci aveva stupito con un abito realizzato con il nastro adesivo giallo (firmato ovviamente Balenciaga), questa volta Kim ha sfilato in passerella per l’Haute Couture. La Kardashian ha sfoggiato un abito black con una profonda scollatura, gonna arricciata e guanti incorporati. Un look completato da calze super coprenti con effetto seconda pelle.

L’outfit è solo l’ennesima provocazione (e tendenza) lanciata dal duo composto da Kim Kardashian e Demna Gvasalia che da tempo hanno iniziato una proficua collaborazione. Basti pensare al look total black – letteralmente dalla testa ai piedi - con il passamontagna al Met Gala 2021 oppure agli occhiali a maschera riflettenti o alle tutine super aderenti.

Kim non è stata l’unica reginetta delle sfilate. Insieme a lei sulla passerella di Balenciaga sono arrivate tante altre star. Dua Lipa ha sfoggiato un vestito giallo limone con guanti neri e collant, mentre Nicole Kidman ha stupito il pubblico con un abito futuristico argento metallizzato con strascico.

Bella Hadid invece ha conquistato la scena con un vestito verde “al contrario”: la gonna davanti era lunghissima, mentre dietro corta. Infine Naomi Campbell non ha deluso le aspettative, indossando un abito scultura con un gigantesco collare e una gonna rigida e ampia. A 52 anni la Venere Nera ha dimostrato ancora una volta di essere la regina delle sfilate, in piena competizione con Kim Kardashian.