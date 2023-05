L e mitologiche creature marine sono le muse della nuova estetica che spopola su TikTok: la moda incontra il sogno in questi outfit decisamente glam!

L’input è arrivato lo scorso settembre, durante le fashion weeks. E adesso che la bella stagione non è più futuro prossimo ma presente, da TikTok è giunto il sigillo di approvazione: l’estetica Mermaidcore entra nella rosa dei trend moda più affascinanti del momento. Anzi, si candida al titolo di tendenza dell'estate 2023.

Un ruolo tutt’altro che secondario nella faccenda ce l’ha il mondo del cinema: il film La Sirenetta con Halle Bailey, nelle sale italiane dal prossimo 24 maggio, e anche Barbie, che vedrà debuttare Dua Lipa nei panni di Barbie Sirena. Insomma, le mitologiche creature marine diventano le nostre muse e ci incantano manco fossimo Ulisse. Ma attenzione, non si tratta affatto di imitarle con mise improbabili. La questione è ben più sottile, quanto affascinante.

Look Mermaidcore

Cos’è l’estetica Mermaidcore

Indubbiamente sì: l’immagine delle sirene ispira gli outfit Mermaidcore. Però il cuore della questione sta nella capacità sia di trasmettere il loro stesso fascino, sia di indossare capi che le rievochino senza cadere nel kitsch o - peggio ancora - nel ridicolo. Rievocare, appunto. Non c’è nulla di sfacciato o palese, ci sono piuttosto richiami e trasposizioni. Che caratterizzano look da giorno e di sera, easy o più sofisticati. Ma normali.

Naturalmente entrano in gioco le atmosfere estive e marine, tramite la scelta di determinati colori (azzurro, blu e verde, ma non solo), giochi di luci e riflessi, tessuti che sembrano fluttuare o catturano con la loro leggerezza. Tramite tagli volutamente irregolari e le trasparenze, che richiamano l'acqua e allo stesso tempo coincidono con un'altra fortissima tendenza di questa stagione.

Long dress con lustrini cangianti che richiamano le squame delle code delle sirene

Le altre fonti d’ispirazione

Altre ispirazioni dell’estetica Mermaidcore ci portano ancora al cinema e alla tv, più indietro nel tempo: pensa a La Sirenetta, quella del 1989; a film come Acquamarine con Sara Paxton e alla serie H20. E naturalmente al cult Sirene del 1990, con una Cher in forma smagliante da ogni punto di vista.

Look inspirato a Sirene

Gli outfit Mermaidcore

L’abito a sirena, poi? La scelta è vasta, molto più di quanto sembri al primo impatto. Nell’elenco dei must have mettiamo le gonne con balze e/o asimmetriche, quelle in chiffon e/o a vita bassa; i capi sheer, il crochet. Le paillettes, anche maxi, quasi a simulare le squame e che comunque regalano riflessi per certi versi simili a quelli delle atmosfere marine.

I reggiseni a conchiglia, intesi come lingerie a vista o parti integranti di abiti e top. Le reti: metalliche, fatte di cristalli o perline. E ancora, applicazioni che danno volume e suggeriscono un’idea di movimento; fiocchi, per esempio. Le minigonne non sono particolarmente adatte, perché qui si "lavora" con le lunghezze.

Le scarpe? Precedenza a sandali (anche gioiello) e zeppe, ma bene anche ballerine e décolleté metallizzate.

Long dress con rete e richiami marini

L’estetica Mermaidcore incuriosisce anche te? Ecco una gallery per creare perfetti look da sirena contemporanea, terrena ma non troppo!

Miu Miu 1/10 Gonna in rete diamantè ricamata (MIU MIU) Blumarine 2/10 Abito in denim con borchie (BLUMARINE) Casadei 3/10 Zeppa ricoperta in Hanoi (CASADEI)

H&M 4/10 Abito in maglia traforata con paillettes (H&M) Zara 5/10 Top con paillettes (ZARA) Liu Jo 6/10 Sandali con strass (LIU JO) bershka 7/10 Top in crochet (BERSHKA) Pinko 8/10 Gonna plissettata in chiffon (PINKO) Elisabetta Franchi 9/10 Abito a sirena punto uncinetto (ELISABETTA FRANCHI) 10/10 Abito in maxi paillettes (PRADA) PREV NEXT