L a Milano Fashion Week Uomo 2022 è arrivata! Date, novità e appuntamenti da non perdere per chi ama la moda al maschile

La Milano Fashion Week Uomo 2022 apre i battenti con tante novità e appuntamenti imperdibili. Dal 17 al 21 giugno andrà in scena la Fashion Week Men’s Collection Primavera/Estate 2023 con la collaborazione fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE Agenzia e il Comune di Milano.

Il calendario si preannuncia ricco di appuntamenti con ben venticinque sfilate, presentazioni e contenuti digitali per un totale di sessantasei appuntamenti. Scopriamo quelli da non perdere e i brand che ci sveleranno le nuove tendenze uomo.

Gli appuntamenti da non perdere

La Milano Fashion Week Uomo partirà il 17 giugno 2022 con la presentazione di Kiton e la primissima sfilata firmata DSQUARED2, mentre si chiuderà il 21 giugno con i contenuti digitali della piattaforma CNMI. L’ultimo show sarà quella di Zegna con una sfilata presso l’Oasi Zegna.

Fra i grandi ritorni c’è senza dubbio da segnalare quello di Versace che, con una sfilata che promette grandi emozioni, presenterà la nuova linea uomo. Torna nel calendario della Fashion Week al maschile anche Marcelo Burlon County of Milan con una sfilata e un evento serale per celebrare il decimo anniversario del marchio. Nel calendario pure Plein Sport e Billionaire, mentre per la prima volta vedremo in passerella i capi di JW Anderson.

Fra i brand più attesi 44 Label Group, del DJ berlinese Max Kobosil, Joeone, celebre casa cinese, Family First, Simon Cracker e Dhruv Kapoor. In calendario da segnalare Gucci, seguito dalle presentazioni di Corneliani, Luca Larenza e Pal Zileri.

Al debutto invece Lessico Familiare, Altea e Sease, il brand Charles Jeffrey Loverboy invece ha deciso di puntare su un format tutto digital e al passo con i tempi. Tanti gli eventi collaterali, come il Festival Franciacorta che partirà lunedì 20 giugno alle 16 sino alle 21.30. Nella splendida cornice del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci si potranno degustare e scoprire i vini e le etichette provenienti da oltre 46 produttori della Franciacorta.

Come accaduto per le edizioni precedenti, anche in questa sarà possibile seguire le sfilate sulla piattaforma dedicata all’evento. Nel portale saranno resi disponibili showroom virtuali, curiosità e novità legate ai brand e ai protagonisti della Milano Fashion Week Men’s Collection. Un’occasione per scoprire i capi delle nuove collezioni, le ispirazioni, gli stili e i trend che conquisteranno il settore fashion al maschile nei prossimi mesi.